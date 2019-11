Lust auf einen Vortrag über Kenia bei einem Glas Wein?

Dann kommen Sie in die Weinbar East Grape in Frankfurt. Es gibt einen Vortrag über die Hilfe für HIV-infizierte Mütter und Kinder in Kenia durch den Verein Maweni e.V. aus Frankfurt. Hier gibt es mehr Infos zu dem Projekt Maweni e.V.