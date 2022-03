BH Oberteile – der neueste Trend

Es mag vielleicht seltsam klingen, einen BH nicht nur als Unterwäsche zu verwenden. Aber tatsächlich ist es der neueste Trend für diesen Frühling, BH Oberteile, Bralettes, wie man sie in der Fashion-Welt nennt, zu tragen. Gut kombiniert sehen die Teile durchaus schick und cool aus. Uns sie sind überraschend vielseitig, noch dazu unglaublich bequem.Unter die Kategorie BH Oberteile fällt eine ganze Fülle an Kleidungsstücken. Angefangen bei Sport-BHs bis hin zu Leder- und Strick-BHs ist alles erlaubt. Das wichtigste dabei ist, schlau zu kombinieren. Die Influencer machen es vor und jeder kann es ganz einfach nachmachen. Alles, was Sie über den neuen Trend wissen müssen, haben wir hier zusammengetragen.Seien wir mal ehrlich: Keiner trägt gerne Bügel-BHs. Die Dinger sind unbequem, einengend und sie zwicken. Sobald man nach einem langen Tag nach Hause kommt, will man sie nur noch ausziehen. Da kommt der neue Trend wie gerufen. BH Oberteile sind nämlich vor allem eines: unglaublich bequem. Man kann sie schnell an- und ausziehen und sie sitzen wie angegossen.Sie können sie einzeln als Top oder unter einem durchsichtigen übergroßen T-Shirt, unter einem Hemd oder unter einer Jeans- oder Lederjacke tragen. Kombiniert mit einem Paar hoch taillierter Jeans machen Sie garantiert eine Top-Figur. Sie können BH Oberteile auch unter einem tief ausgeschnittenen Shirt hervorblitzen lassen. Ob sexy oder verspielt, der Trend entspricht jedem Geschmack.Casual bedeutet so viel wie lässig oder leger. Der Look ist schon länger im Trend, denn er ist perfekt für jeden Tag. Auch BH Oberteile kann man hier wunderbar integrieren. Somit können Sie zum Beispiel einen Sport-BH cool mit einer übergroßen Jogginghose oder aber auch einer Jeans kombinieren. Dazu passen sowohl coole Sneaker als auch Schuhe mit Absatz.Den lässigen Look können Sie durch einen weiteren Trend ergänzen: Co-ords. Das bedeutet nichts anderes, als dass man bestimmte Muster, Strukturen oder Farben koordiniert. In diesem Jahr sind gestrickte BH- und Cardigan-Kombinationssets das absolute Highlight. Zu einer hoch taillierten Hose oder Jeans getragen wird das Oberteil zum absoluten Hingucker. Der Cardigan oder eine Jacke sorgen für mehr Bedeckung.Wer richtig Style und Modebewusstsein beweisen möchte, der greift in Kombination mit einem Bralette am besten zu einer Jacke. Hierbei gibt es verschiedene Optionen. Sie können das knappe Oberteil zum Beispiel mit einem übergroßen Blazer kombinieren und somit das Beste aus weiblichen und eher männlichen Formen herausholen. Mit den passenden Accessoires wird dieser Look zum echten Hingucker.Aber auch andere Jacken bieten sich perfekt an. Jeans-Jacken oder coole Lederjacken sorgen für eine freche Anmutung. Lassen Sie zum Beispiel ein BH Oberteil aus Samt unter einer Lederjacke hervorblitzen für eine Neuinterpretation des Biker-Looks. Jeans-Jacken hingegen sind wahre Allrounder. Hier können Sie sowohl auf die Schiene süß, verspielt als auch auf Streetstyle gehen.Boyfriend-Shirts, also übergroße Hemden, praktisch vom eigenen Freund geklaut, sind auch schon eine Weile im Trend. Jetzt kann man sie frech mit BH Oberteilen kombinieren. Ob sexy, sportlich oder verspielt – ein Hemd mit Knöpfen und ein knappes BH Oberteil sind die perfekte Kombination in diesem Frühjahr. Beweisen auch Sie Stil und stylen Sie den Trend nach Ihrem Geschmack.Im Grunde sind der Fantasie hier keine Grenzen gesetzt. Sie können BH Oberteile als Teil eines Sport-Outfits mit langen oder kurzen Leggings tragen, aber auch wenn Sie ausgehen, in Kombination mit hohen Schuhen und stylischen Accessoires. Auch Röcke eignen sich super, gerade wenn der Frühling vor der Türe steht und man gerne wieder weniger anzieht.Für einen wunderschönen Boho-Look eignen sich fließende, lange Röcke zu einem knappen BH Oberteil. Hier muss man gar keine Jacke dazu kombinieren, denn die Länge des Rockes sorgt für genug Blickdichte, sodass das kurze Oberteil nicht aufdringlich oder vulgär wirkt. Welche Muster und Strukturen Sie hierbei wählen, ist ganz Ihnen überlassen. Auch hier eignet sich der Co-ord-Trend mit Ober- und Unterteil in gleicher Machart.Wenn Sie Ihr BH Oberteil mit einem kurzen Rock kombinieren möchten, raten wir Ihnen, eine übergroße Jacke dazu zu tragen. Denn der Trend lebt vor allem von der Symbiose aus kurz und knapp und oversized. Das entschärft den sexy Look, ohne ihm dabei das Glamouröse zu nehmen. Tragen Sie ruhig Ihre hohen Schuhe zu diesem Outfit.Wie Sie sehen können, bieten Ihnen BH Oberteile unglaublich viele Styling-Optionen. Ob Sie es gerne gemütlich, sexy, frech, verspielt, sportlich oder glamourös mögen, das Bralette passt zu jedem Look. Beachten Sie unsere Tipps und Tricks und holen Sie das meiste aus dem jeweiligen Look heraus. Trauen Sie sich: Zeigen Sie ein bisschen mehr Haut diesen Frühling und genießen Sie den Trend.