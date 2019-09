Weihnachtsmärkte Hessen: Übersicht über die schönsten Adventsmärkte 2019

Auch Hessen hat in dieser Weihnachtszeit viele tolle Weihnachtsmärkte zu bieten, die einen Besuch wert sind. Der Frankfurter Weihnachtsmarkt zählt zu den schönsten Märkten in Hessen, der Märchenweihnachtsmarkt in Kassel hat einen extra angelegten Märchenwald und in Fulda gibt es ein täglich wechselndes Programm mit Weihnachtskonzerten. Damit auch nichts verpasst wird, sind hier die wichtigsten Informationen kurz zusammengefasst.Weihnachtsmarkt in Frankfurt (Main):Liebfrauenberg, Paulsplatz, Römerberg, Fahrtor, Mainkai 60311 Frankfurt (Main)Datum: 25.11. - 22.12.2019Öffnungszeiten:Mo. - Sa. 10:00 - 21:00 UhrSo. 11:00 - 21:00 UhrWeihnachtsmarkt in Frankfurt Zeilsheim:Platz vor der Stadthalle Zeilsheim (Bechtenwaldstraße 17) 65931 FrankfurtDatum: 08.12.2019Öffnungszeiten:14:00 - 19:00 UhrWeihnachtsmarkt in Fulda:Innenstadt 36037 FuldaDatum: 25.11. - 23.12.2019Öffnungszeiten:Mo. - So. 11:00 - 20:00 UhrMärchenweihnachtsmarkt in Kassel:Friedrichsplatz und Königsplatz 34117 KasselDatum: 25.11. - 30.12.2019 (Heiligabend und Weihnachtsfeiertage geschlossen)Öffnungszeiten:täglich 11:00 - 20:00 UhrKasteler Adventsdorf in Mainz-Kastel:Reduit Mainz-Kastel 55252 WiesbadenDatum: 29.11. - 01.12.2019Öffnungszeiten:Fr. 17:00 - 22:00 UhrSa. 13:00 - 22:00 UhrSo. 12:00 - 20:00 UhrSternschnuppenmarkt in Wiesbaden:Schloßplatz 65183 WiesbadenDatum: 26.11. - 23.12.2019Öffnungszeiten:Mo. - Do. 10:30 - 21:00 UhrFr. - Sa. 10:30 - 21:30 UhrSo. 12:00 - 21:00 Uhr