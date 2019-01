Verkaufsoffene Sonntage Hessen - Übersicht für das Jahr 2019

Sonntags in Hessen einkaufen gehen? Normalerweise ist es Läden Sonntags nicht erlaubt, bis auf Bäckereien und Tankstellen zu öffnen. Dieses Jahr gibt es aber wieder Ausnahmen in Hessen, an denen verkaufsoffene Sonntage stattfinden.

VERKAUFSOFFENE SONNTAGE IN HESSEN 2019

Verkaufsoffene Sonntage im April 2019:

Verkaufsoffene Sonntage im Mai 2018:

Verkaufsoffene Sonntage im Juni 2018:



Verkaufsoffene Sonntage im Juli 2018:

Verkaufsoffene Sonntage im August 2018:

Verkaufsoffene Sonntage im September 2018:

Verkaufsoffene Sonntage im Oktober 2018:

Verkaufsoffene Sonntage im November 2018:

Verkaufsoffene Sonntage im Dezember 2018:

Am verkaufsoffenen Sonntag sind die meisten Läden geöffnet. Man kann einkaufen gehen und all seine Besorgungen erledigen. Da der verkaufsoffene Sonntag nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, ist den Geschäften selbst überlassen, ob sie öffnen oder nicht. Die meisten Läden haben dann von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr geöffnet. Außerdem wurde festgestellt, dass der Umsatz um drei- bis fünfmal höher ist als unter der Woche. Also hat der Marktsonntag nicht nur Vorteile für Berufstätige, sondern auch für die Inhaber der Shops. Aber wann sind nun die verkaufsoffenen Sonntage in Hessen dieses Jahr? Hier gibt es eine Übersicht zu allen Monaten im Jahr 2019 die regelmäßig aktualisiert werden.-07.04.2019 in Fritzlar-07.04.2019 in Bad Hersfeld-07.04.2019 in Eschwege-07.04.2019 in Kronberg am Taunus-07.04.2019 in Seligenstadt-07.04.2019 in Fürth-14.04.2019 in Bad Wilbungen-14.04.2019 in Lauterbach-14.04.2019 in Melsungen-14.04.2019 in Griesheim-05.05.2019 in Friedberg-05.05.2019 in Büdingen-05.05.2019 in Bensheim-19.05.2019 in Fritzlar-19.05.2019 in Viernheim-02.06.2019 in Bad Arolsen-02.06.2019 in Grünberg-02.06.2019 in Bad Homburg-02.06.2019 in Etvile am Main-16.06.2019 in Kronberg im Taunus-16.06.2019 in Seligenstadt-16.06.2019 in Langenselbold-16.06.2019 in Büdingen-23.06.2019 in Bad Hersfeld-30.06.2019 in Groß-Umstadt-14.07.2019 in Witzenhausen-14.07.2018 in Bensheim-04.08.2019 im Taunus-01.09.2019 in Eltville am Rhein-08.09.2019 in Bensheim-08.09.2019 in Groß-Ulmstadt-08.09.2019 in Schwalbach am Taunus-15.09.2019 in Seligenstadt-22.09.2019 in Büdingen-29.09.2019 in Meldungen-29.09.2019 in Bad Wildungen-06.10.2019 in Fritzlar-13.10.2019 in Grünberg-13.10.2019 in Bad Homburg-20.10.2019 in Bad Hersfeld-20.10.2019 in Rödermark-27.10.2019 in Heppenheim-03.11.2019 in Melsungen-03.11.2019 in Eltville am Rhein-29.12.2019 in Bad HersfeldWeitere Informationen findet ihr hier Alle Angaben ohne Gewähr. Diese Liste wurde zuletzt am 21.01.2019 aktualisiert.