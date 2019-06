Frankfurt am Main : Experiminta Science Center |

Einmal selbst Pilot sein! Diesen Traum können sich Besucher des EXPERIMINTA ScienceCenters zumindest ein klein wenig erfüllen. Immer am ersten und zweiten Samstag im Monat gibt es dort je 30-minütige Flugstunden im Flugsimulator.

Das Zusatzangebot ist nicht im Voraus reservierbar, sondern kann nur am Veranstaltungstag an der Kasse gebucht werden, so lange noch Plätze frei sind.

Wer nur kurz in den Flugsimulator reinschnuppern möchte, kann das innerhalb der Ferien jeden Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr tun.