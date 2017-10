EXPERIMINTA präsentiert: Vivaldi goes Chemistry

Eine Komposition aus Chemie, Fotografie und Musik zu den vier JahreszeitenNach vier eindrucksvollen Vorstellungen sind die Chemiker Dr. Roland Full und Dr. Werner Ruf mit „Vivaldi goes chemistry" wieder zu Gast in der EXPERIMINTA. In ihrer weltweit einzigartigen Experimentalshow zeigen sie Chemie von ihrer schönsten Seite, die auch Nicht-Chemiker fasziniert. Mit sich selbst malenden chemischen Bildern, die in Petrischalen angesetzt und auf einer Großleinwand abgebildet werden, beschreiben sie allegorisch den Wandel der Jahreszeiten - etwa Blütenpracht im Frühling, Blumenwiesen im Sommer, Laubfarben im Herbst oder Eiskristalle im Winter.Begleitet werden die 17 Live-Experimente nicht von Worten, sondern von Musik, die die Stimmung der Bilder verstärkt und den Betrachter mitnimmt auf einen Höhenflug der Fantasie.Faszinierende Aufnahmen des Ballonfahrers Werner Ruf aus der Natur, die verblüffende Analogien zu chemischen Phänomenen aufweisen, führen in diesen besinnlichen Abend ein. Alles was der Zuschauer braucht, ist ein offenes Herz.Und wer’s schon kennt: Die Faszination nimmt eher zu!Weitere Informationen & Kartenreservierung: http://www.experiminta.de/events.html