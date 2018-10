Sinnvolle Verwertung von Streuobst

18 verschiedene Apfelsorten werden nach und nach auch im Edeka-Markt Schwebel in Frankenberg als Tafelobst angeboten. Derzeit sind die Kinder und Jugendlichen mit dem Pressen von Äpfeln beschäftigt. ln der eigenen kleinen Saftpresse werden Fallobst und Birnen verwertet und zu einem besonders aromatischen Getränke gepresst. Viele helfende Hände werden beim Waschen, schreddern und pressen der Apfel gebracht. Der Saft wird ohne Erhitzen an Mitglieder und Freunde abgegeben.Jeden Freitag in während der Gruppenstunde von 17 bis 18 Uhr gibt es frischen Saft.