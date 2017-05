Hessischer Rundfunk filmt Turmfalken

Anfang Mai machte die Wandergruppe mit Anna, Lena, Daniel und Horst in Frankenberg Station und besuchte die Turmfalken, die in dem in fast 60 Meter Höhe angebrachten Nistkasten gerade sechs Eier gelegt hatten. Auch der Kameramann und Tontechniker erklommen den KIrchturm über Treppen und Leitern und waren trotz Regenwetter begeistert von den Ein- und Ausblicken.