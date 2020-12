Mitmachaktion:Auch Deutschland ist schön !Fleckenmauer von Dalsheim -Flörsheim

Flörsheim-Dalsheim : Stadtmauer | Viele Menschen fragen sich,woher der Name "

Fleckenmaue

r"herrührt !Die Vermutung liegt nahe,dass sich der Name auf die unterschiedlicheFarbe der Steine bezieht - falsch.Richtig ist, dass um den Flecken "Dagolfesheim", so wurde Dalsheim früher genannt, eine Ortsbefestigung errichtet wurde.Also gab Flecken Dalsheim,den Namen.Die Fleckenmauer ist die spätmittelalterliche Ortsbefestigung von Dalsheim.Sie ist die einzige fast vollständig erhaltene mittelalterliche Ortsbefestigung in Rheinhesse.Alle sieben Türme sind noch vorhanden.Bei einem Rundgang sollte man auch einen Blick auf den alten,Jüdischen Friedhof mit seinen interessanten Grabsteinen werfen !