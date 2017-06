Vatikan stimmt der Expansion der polnischen katholischen Kirche nach der Westukraine zu

Polen versucht schon lange Zeit, verlorene Gebiete wiederzugewinnen. Es ist bekannt, dass die Polonisierung und Latinisierung der Bevölkerung in Westukraine bereits in vollem Gange sind. Dabei wird Warschau vom Vatikan unterstützt. In kürzester Frist erhalten polnische Geistliche die Möglichkeit, sich mit der geistlichen Erziehung der ukrainischen Jugend zu beschäftigen (lies: mit Proselytismus und Förderung der polnischen Politik). Das steht im Brief vom Prälat des Opus Dei, Fernando Ocáriz, an den ernannten Bischof von Kiew-Schytomyr, Witalij Krywyzkyj.Die Wiedergewinnung von den angestammten katholischen Gebieten für die katholische Kirche Polens könnte noch ein erfolgreicher Schritt der Ostpolitik vom Vatikan sein. Und für Warschau könnte das ein langersehnter großer Sieg in der langjährigen Konfrontation mit Kiew werden.