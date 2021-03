Mein Sommer mit dem Förderflugzeug

Leck und Kiel ziehe ich die D-8299, oder auch " Fox Sierra " nach Pritzwalk-Sommersberg.Hier hoffe ich, zusammen mit Steffen einige schöne Stunden in der Luft im Förderflugzeugdes Landes Schleswig-Holstein Holstein verbringen zu können.Erst am Samstag konnte ich Dank großer Hilfe aus meinem Verein eineAnhängerkupplung an meinen doch Recht schwachen Opel Corsa anbauen- zumindeststelle ich die Schwäche fest, als ich auf dem Beschleunigungsstreifen der A7 von derFlensburger Autobahnauffahrt mit dem Anhänger hintendran Richtung Süden aufbreche...Einmal auf der Autobahn läuft es zumindest gut. Mit rund 80 Kilometern pro Stunde ziehtder Corsa das Gespann immer mehr Richtung Pritzwalk.Als ich dort am Abend ankomme, erwartet mich erstmal ein großer Regenschauer. Bereitsdie Tage zuvor waren bis dahin mit großen Schauern über Pritzwalk vorbeigegangen...Zumindest die nächsten Tage bleibt es trocken. Nachdem sowohl Steffen als auch ich dieguten Wetterfenster am Dienstag und Mittwoch verpassen, sieht immerhin derDonnerstag ganztägig gut aus.Da Steffen die DG1000 aus Leck fliegt, habe ich somit den Cirrus heute für mich.Schon als das Briefing um 09:30 gutes Wetter für heute verheißt, stehen die erstenaufgereihten Cumulanten am Himmel. Zum Glück haben wir den Flieger bereits zuvoraufgebaut. So muss nur noch gecheckt werden und dann ab zum Start. Um 11:13 UhrOrtszeit ist die D-8299, die " Fox Sierra " am Windenseil an der Reihe. "D-8299, für dichgeht es jetzt los. An alle anderen: Achtung der Sommersberg macht einen Windenstart!"Schon direkt nach den ausklinken zuppelt es unter der rechten Fläche. Einmal richtig imBart, bin ich schnell an der Basis, welche derzeit 1200 Meter AGL beträgt.Nachdem es insbesondere Richtung Osten derzeit gut aussieht, entschließe ich mich,meine Aufgabe, ein etwa 270 km langes FAI Dreieick Richtung Westen zu verwerfen undfliege mit dem Wind Entlang der A24 Richtung Südosten. Dabei helfen mir drei isolierte,gute Bärte, um erstmals an eine richtige Straße auf Höhe von Neuruppin zu kommen.Um nicht mit dem sowieso recht kräftigem Wind zu weit entgegen der wetterbestimmenden Richtung, nämlich Westen abgetrieben zu werden, entschließe ich mich dazu, die selbe Wolkenstraße einmal wieder in Richtung des westlich gelegenen Elbe-Urstromtal abzugleiten.Hier erweisen sich insbesondere die großen Kiefernwälder mit ihren sandigen Böden alszuverlässige Thermikversorger, welche die Fox Sierra mit ihren agilen Flugeigenschaftengerne auch richtig in engen Kreisen annimmt.Dank des Colibri II sowie des LX Zeus ließen sich auch einige etwas seltsame Bärte richtigzentrieren, als die Bewölkung zwischenzeitlich und insbesondere im Süden spärlicherwurde.Als ich feststelle, dass der Westen nicht so gut geht wie vorhergesagt, beschließe ich,mit der Fox Sierra nochmal in den Osten, der ja auch schon vorhin ausgezeichnet ging, zufliegen. Dank guter Straßen ist es auf diesem Leg für die "Fox Sierra" ein leichtes, schnellan der Müritz vorbei nach Osten zu kommen.Leider muss ich auch ebenso schnell feststellen, dass die Front der letzten beiden Tagenoch immer für abschirmende Bewölkung sorgt, als sich ein immer breiter werdenderAltostratuskeil von Norden her nach Brandenburg schiebt.Ich beschließe daher, in 1440 Metern Höhe und 42 Kilometern Entfernung zu Pritzwalkmich erstmals grob Richtung Platz zu orientieren. In einer Höhe von etwa 900 Metern erreiche ich den Platz Wittstock/Berlinchen. Zusammen mit einem DuoDiscus erkämpfe ich mir im Cirrus wieder einige Meter. Leider ist bei knapp 1000 Metern Schluss. Abgleiten gegen den Wind aus Wittstock sollte theoretisch gehen.Da ich jedoch zu wenig Erfahrung im Vorflug bei bestem Gleiten gegen den Wind auf demMuster habe, beschließe ich, nicht unter 1200 Metern abzufliegen.Unter der Abschirmung ist leider jedoch wenig zu holen. Nach einigem hin und her landetdie "Fox Sierra" letztendlich sicher auf dem Flugplatz in Wittstock.Am 31. Juli ist Steffen an der Reihe. Leider hat sich die durchaus sehr positive Prognosedes Vorabends nicht bewahrheitet, wie wir nach dem Ziehen an den Start der "Fox Sierra"feststellen müssen: Mittlerweile zeigt die Uhr 12:30 Uhr an, als wir den Cirrus in dieStartposition schieben und trotz der bereits vorangeschrittenen Uhrzeit ließ sich über denganzen Tag über noch kein einziger Cumulant am Himmel ausmachen. Hinzu kommt,dass -während der Bewölkungsgrad mit 0/8 zu gering ist- die angezeigte Temperatur aufdem Thermometer in die Höhe schießt. Steffen probiert es trotzdem. Nach etwas mehr als 90 hart erkämpften Minuten in der Hitze ist Schluss für ihn, als auchin der Luft nichteinmal in weiterer Entfernung Wolken zu sehen sind.Als es sich abends etwas abgekühlt hat, schaffen wir das Förderflugzeug wieder zurück inden Anhänger, wo es bis zum dritten August erstmal unberührt ruht. In den nächsten Tagen ab dem dritten August bis zu unserem Abreisetag, dem sechsten August kommt die D-8299 jedoch jeden Tag in die Luft.Obwohl das Wetter zwar thermisch keine idealen Bedingungen aufweist, haben wirinsbesondere am vierten August eine Menge Spaß mit dem Förderflugzeug. An diesemTag brechen Steffen und Bo in der DG1000 des SFG Leck sowie Tim mit einem Discuszusammen mit der Fox Sierra, welche ich fliege zu einem gemeinsamen Flug auf,welchem Bo aus der DG1000 dokumentiert.Während wir an diesem Tag alle drei zwar keine großen Strecken schaffen, sind wirdennoch allesamt nach der Landung begeistert über diesen tollen gemeinsamen Flug!Dank der Fotos von Bo anstehen hierbei sehr spannende Fotos.Am Ende stehen für die "Fox Sierra" innerhalb dieser 10 Tage 18 Flugstunden auf 11Starts, mehrere Hundert Fotos sowie ein breites Grinsen auf dem Gesicht von Steffen undmit Zubuche!Ein Bericht von Niels Hildebrandt. 