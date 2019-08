Kostenlose Gesundheits-Vorträge in Fischen im Allgäu

NATUR UND MEDIZIN e.V. lädt im September zu zwei kostenlosen Gesundheitsvorträgen in Fischen ein. Die Themen:Referentin: Dr. Annette Kerckhoff, MSc Integrative GesundheitswissenschaftenReferent: Dr. Michael Elies, Niedergelassener Facharzt für Allgemeinmedizin, Naturheilverfahren, Homöopathie und AkupunkturAlle Veranstaltungen finden um 20 Uhr im Resort Fiskina, Am Anger 15, 87538 Fischen statt und dauern etwa 60 Minuten. Zeit für Fragen an die Referenten ist fest eingeplant. Eine vorherige Anmeldung zu den Vorträgen ist nicht notwendig.Zusätzlich veranstaltet NATUR UND MEDIZIN e.V.jeden Tag eine Wanderung durch die Traumlandschaft Allgäu. Routenbeschreibungen und weitere Details finden Interessierte auf naturundmedizin.de/herbstwanderung . Wer die herrlichen Berge und Täler, Wälder und Wiesen mitentdecken möchte, kann ebenfalls kostenfrei und ohne Anmeldung teilnehmen.Abgerundet wird die Woche durch ein Konzert von Lida und Martin Panteleev, ebenfalls im Resort Fiskina. Gespielt werden Werke von Grieg, de Falla, Piazzolla und de Sarasate auf Klavier und Geige. Karten können für 15 EUR an der Abendkasse erworben werden., der Förderverein der Carstens-Stiftung, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Bevölkerung fundiert über Nutzen und Anwendung von Naturheilkunde und Homöopathie aufzuklären. Im hauseigenen KVC Verlag sind bereits über 100 Sach- und Fachbücher aus dem Bereich Komplementärmedizin erschienen. Mit den Mitgliedsbeiträgen und Spenden werden wichtige Projekte der Carstens-Stiftung zur wissenschaftlichen Forschung und Nachwuchsförderung finanziert. Seit 1982 sind so mehr als 35 Mio. Euro für Wissenschaft und Forschung in über 300 Projekten aufgewendet worden.