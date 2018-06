stuttgart indianer travel

stuttgart indianer travelaho mitakuye o ýasinWir werden im nächsten Jahr im Mai eine Reise organisieren in den folgenden Bundesstaaten in den USA:Colorado, New Mexico, Utah und Arizona.Der Anflugflughafen wird Denver in Colorado sein.Wir werden ca. 12 Tage in den USA sein.Die Schönheit der Mutter Erde an sehr speziellen Orten erfahren.Wir werden Zeremonien an den heiligen Plätzen machen.Reservate der Hopi, Navajo und Apachen werden wir besuchen.Bei dieser Reise müssen wir alles vorher organisieren:d.h. Flug – Gruppen Ticket damit ihr alle zur selben Zeit ankommt ????))Mietauto sollte Outdoor tauglich seinbei den Hotels müssen wir wissen, ob ihr zu viert in einem Zimmer sein wollt oder nur zu Zweit.Da die meiste Zeit kein Empfang beim Handy ist müssen wir natürlich auch die Hotels vorher buchen.(Es gibt Orte, wo die Preise bis zu 300 Dollar sind, wenn wir es nicht vorher buchen)Da bei dieser Reise die Gruppendynamik und Verbundenheit eine sehr große Rolle spielt,werden wir uns für ein Wochenende in unserem Camp treffen.Die rote Erde hat eine sehr große Kraft und wir werden euch darauf vorbereiten.Diese Reise wird euer Leben verändern – ihr habt mein Versprechen Sabine ????))Wir freuen uns auf dieses Abenteuer.Den Preis und Details können wir euch erst sagen,wenn wir wissen wie viele diese Reise mit uns gemeinsam machen werden.* Mindestteilnehmerzahl: 5 Personen* Die Anmeldung ist verbindlich und kann nicht STORNIERT werden.* Grundbedingung ist dass ALLE, die dabei sind -ein Wochenende im CAMP miteinander verbringen werden.* Preis pro Person Euro 140,- für Nicht Academy Mitglieder(inkl. Platzmiete, Holz, Getränke, Essen, Kräuter für die Zeremonien – spezielle Kräuter aus Colorado, Utah, New Mexico und Arizona)* Preis pro Euro Person 60,- für Academy MitgliederWas bei der Reise noch dazu kommt sind folgende Kosten:- Essen- Handarbeiten, die ihr einkaufen möchtet- Benzin- oder Spenden, die ihr an die Indianer geben wollt direkt im ReservatAnmeldeschluss: 1. August 2018Bitte schriftlich an folgende email adresse: medturtle@yahoo.comDie Anmeldung ist verbindlich und kann nach Buchung des Fluges und der Hotels nicht mehr storniert werden.aho