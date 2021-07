Lawson holt zwei beeindruckende DTM-Podiumsplätze beim Stopp auf dem Lausitzring

– Beim ersten Rennen am Samstag auf dem 4,570 km langen Lausitzring galt es für beide Fahrer, „Ruhe zu bewahren“ und – ausgehend von den Plätzen fünf (Lawson) und sieben (Albon) – den Trubeln aus dem Weg zu gehen in der ersten Rennhälfte, bevor sie nach ihren Boxenstopps Boden gutmachen.– Lawson wurde für seine fehlerfreie Leistung mit einem zweiten Platz hinter dem Schweizer Sieger Philip Ellis belohnt, während der thailändische Fahrer Albon im Laufe des Rennens zwei Positionen gutmachte und die Ziellinie als Fünfter überquerte.– Der Sonntag begann wieder vielversprechend mit einem beeindruckenden zweiten Qualifying für Lawson, während Albon weniger als drei Zehntelsekunden langsamer war, sich aber im ausgeglichenen Feld mit dem 13. Platz hinter der Startlinie begnügen musste.– Lawson führte das Rennen kurz an, bevor er schließlich Zweiter hinter dem deutschen Sieger Maximilian Götz wurde. Albon kam als Elfter ins Ziel, nachdem er im Laufe des zweiten Rennens erneut zwei Plätze gutgemacht hatte.– Lawson, 19, sagte: „Es ist großartig, dass wir in beiden Rennen viele Punkte sammeln konnten. Nach dem Start dachte ich, wir könnten unseren zweiten Sieg einfahren, aber dann habe ich das Auto beim Boxenstopp abgewürgt.“ Es tut mir leid für das Team. Der Schlüssel zum Rennen am Samstag war der superschnelle Boxenstopp. Es war fantastisch, auf diesem Layout zu fahren, auch wenn es nicht unbedingt zu unserem Auto passte.“– Albon, 25, fügte hinzu: „Als wir saubere Luft vor uns hatten, war die Pace da, aber im Verkehr war es eine echte Herausforderung. Im Auftaktrennen war ich das ganze Rennen Fünfter. Das war nicht wirklich möglich.“ zu überholen. Im zweiten Rennen verlief der Boxenstopp nicht nach Plan.“– In der Fahrerwertung ist Lawson mit 65 Punkten Zweiter und Albon mit 31 Punkten Fünfter, während Red Bull AlphaTauri AF Corse mit 96 Punkten nach vier Rennen Erster in der Teamwertung ist.– Nächster in der DTM-Saison 2021 ist Zolder in Belgien vom 6. bis 8. August 2021.