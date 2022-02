Sonntagsspaziergang durch das Romy Schneider Museum

Das Romy Schneider Museum Schloss Klein Loitz lädt Sie sehr herzlich zu einer Führung ein.Wann? An jedem SonntagUhrzeit: von 13-14 Uhr und 15 Uhr bis 16 UhrWo: Romy Schneider Museum Schloss Klein Loitz, Reuthenerstraße 38, 03130 Felixsee O.T. Klein LoitzWir erkunden gemeinsam die Ausstellungen „Romy Schneider – Fotografien von Roger Fritz“ und „Ikonen der 2000er – Künstler der Neuzeit“. Dabei begeben wir uns auf Entdeckungsreise zu der Kunst einer vergangenen Zeit bis hin zu der Kunst die unsere Zeit, das neue Jahrzehnt nachhaltig prägte.Sie erfahren wie es dazu kam, das Romy Schneider dauerhaft in einem Museum in der Lausitz ausgestellt wird, warum es einen Bezug von der Lausitz zu Romy Schneider gibt. Wussten Sie das Romy Schneider sich für Künstlerinnen und Künstler aus der DDR eingesetzt hat und aus diesem Grunde eine Stasi Akte über die Schauspielerin angelegt wurde?Entdecken Sie gemeinsam mit anderen Kunst und Kultur – Interessierten Exponate der Romy Schneider bis hin zu den großen Namen unserer Zeit. So befindet sich beispielsweise die Goldene Schallplatte von Thomas Anders in der Ausstellung Ikonen der 2000er, ein Regiestuhl von Veronica Ferres, fotografisches Material zu Nicole, Udo Lindenberg, Nina Hagen, Ute Freudenberg, Helene Fischer und vielen anderen Ikonen unserer Zeit.Lassen Sie sich entführen zu einer künstlerischen Reise zwischen gestern und heute.Um telefonische Anmeldung unter der Nummer: 035698-808052 wird gebeten. Wir freuen uns über Ihren Besuch