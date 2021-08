KULTURSOMMER im Romy Schneider Museum Schloss Klein Loitz

Am 21. August 2021 findet im Klein Loitzer Schlosspark das Sommerfest statt.Freuen Sie sich auf:-Trödelmarkt im Schlosspark-Kaffee und Kuchen im und am Schloss-Musik und Tanz-Getränkeausschank und verschiedene Speisen für das leibliche Wohl-Bogenschießen-Hüpfburg-und einiges mehr erwarten SieIm Schloss gibt es eine Lesung mit dem Autor des Buches DIE PUHDYS KOMMEN – IngoFriedrich.Davor findet eine Signierstunde mit dem bekannten Cottbuser Fotografen Gerd Rattei statt.Für die Autorenlesung mit Ingo Friedrich bitten wir um Voranmeldung unter der Tel. Nr. 035698-808052 oder per Email an: dasromyschneiderarchiv@gmail.comEs gelten die aktuellen Corona – Bestimmungen, wir bitten um Beachtung der geltendenBestimmungen! Bitte bringen Sie eine Maske mit.Wann: Samstag, den 21. August 2021Wo: Romy Schneider Museum Schloss Klein Loitz , Reuthener Straße 3803130 Felixsee O.T. Klein LoitzBeginn: 14.00 UhrAusstellung Romy Schneider & Gerd Rattei14.00 UhrAutogrammstunde mit Gerd Rattei16.00 Uhr Buchlesung mit Ingo FriedrichDIE PUHDYS DAS BUCHim Anschluss Autogrammstunde und Gesprächsrunde mit dem AutorEintritt: 5,00€