Künstlerisches Reise des Tortengrafen – und………Ich hab noch einen Koffer in Klein Loitz?

Schließlich war auch einer der Titel der Bücher „Abnehmen mit Torte“. Wie wäre es mit Abnehmen mit Torte? Der Titel selbst klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Doch Lo Graf von Blickensdorf wollte keinen stupiden, langweiligen Ratgeber über das viel diskutierte Thema von Gewichtsreduktion schreiben, wie es ursprünglich sein Verlag von ihm forderte. Die Torte ist als dauerhafter Wegbegleiter im Leben des Grafen nicht mehr wegzudenken, inzwischen Tradition und ein Markenzeichen, an jedem Tage ein Stück Torte oder Kuchen zu verzehren. Das alltägliche „kondietern“ wie Er es nennt zelebriert Lo in den unterschiedlichsten Cafés – natürlich mit Stil. Das tägliche Stück Torte erhält meist eine gräfliche Verzierung in Form von kleinen Männchen die Lo auf das zu verzehrende Stück Kuchen setzt. Lo ist durch und durch Künstler. Auch im Schloss Klein Loitz / im Romy Schneider Museum versteckte er gestern eines seiner kleinen Männchen. Wir sind gespannt, ob die Besucher dieses Objekt finden werden, sagte der Vorstand des Museums.Diese und viele weitere spannende Begebenheiten aus seinem Leben erzählte der Graf aus seinem ersten Buch mit dem Titel „Werden Sie doch einfach Graf“. Als Autor ist es ihm gelungen den Leser mit auf die Reise seines eigenen Lebens zu entführen. Das gräfliche Werk schenkt dem Zuhörer Bilder vor dem inneren Auge, Bilder die während der gesamten Lesung als Film im Kopf ablaufen.Im historischen Ambiente des Schlosses mitten im großen grünen Saal fesselte der sympathische Autor seine Zuhörer/innen . Das Publikum hatte Spaß an den auch sehr humorvollen Texten und machte ausgiebig Gebrauch von der Gelegenheit zum anschließenden Gespräch mit dem Autor Lo Graf von Blickensdorf.Lo Graf von BlickensdorfIn Gedanken an das Lied von Marlene Dietrich – Ich hab noch einen Koffer in Berlin ………… Der Graf hatte noch einen Koffer in Klein Loitz oder brachte er schonmal den Koffer mit um sich hier standesgemäß gräflich niederzulassen? Was der Graf wohl plant nach seinem ausführlichen Flanieren durch den Schlosspark bleibt wohl erstmal sein Geheimniss.Vielleicht heißt es ja bald für den Grafen…………….Ich hab‘ noch einen Koffer in Klein LoitzDer bleibt auch dort und das hat seinen SinnAuf diese Weise lohnt sich die ReiseDenn wenn ich Sehnsucht hab‘, dann fahr ich wieder hin…….