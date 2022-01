KENNEN SIE SCHON DAS ROMY SCHNEIDER MUSEUM IN DER WUNDERSCHÖNEN LAUSITZ?

Tauchen Sie tief ein in die spannende Welt der Romy Schneider im Schloss Klein Loitz / Romy Schneider Museum ein. Fast 50 Bilder und mehr als 30 Kleinexponate warten darauf, von Ihnen bei Ihrem Event entdeckt zu werden.Kennen Sie schon das Romy Schneider Museum Schloss Klein Loitz in der wunderschönen Lausitz?Der Verein Institut Romy Schneider Archiv und Museum e.V. lädt Sie herzlich ein, das Museum kennen zu lernen. Der Verein beschäftigt sich mit Leben und Werk der Schauspielerin - Zielsetzung ist es, ihr Andenken zu bewahren und der Nachwelt zu erhalten. Im Museum erwarten Sie eine Vielzahl an persönlichen Exponaten aus dem Besitz der Schauspielerin, eine fotografische Dokumentation, Briefe, Gedichte und die Stasi-Akte der Romy Schneider. Hier in Brandenburg verbirgt sich die weltweit einzige, existierende Statue von Romy Schneider.Der Schauspielerin war es zu Lebzeiten ein besonderes Anliegen - Kunst und Kultur zu fördern. Dieses Engagement wird durch den Verein fortgeführt. Neben Romy Schneider werden Fotografien und Exponate von aktuellen Künstlern wie Christine Neubauer, Helene Fischer, Thomas Anders, Udo Lindenberg u.v.a. präsentiert.CaféFür Ihr leibliches Wohl ist mit Kaffee und Kuchen sowie leckeren und gesunden Getränken gesorgt.Sie haben die Möglichkeit das Museum selbst zu erkunden - oder sich durch das Museum führen zu lassen. Eine Führung durch die Ausstellung dauert ca. 1-1,5 Stunden. Ihre Fragen beantworten wir Ihnen sehr gerne. Wir freuen uns über Ihren Besuch im Romy Schneider MuseumMit Exponaten und Fotografien, die Geschichte geschrieben haben, ist das Museum ohne Zweifel die perfekte Location auch für konspirativen Austausch von Meetings und Events. Das Schloss Klein Loitz bietet Ihnen außerdem Raum für elegante und unvergessliche Events. Ob Konferenzen oder Galas, begeistern Sie Ihre Gäste mit einer atemberaubenden Location. Der Traum für Ihr Event wird lebendig.Planen sie eine Feier und suchen einen passenden Ort oder wollen eine unvergessliche Feier und suchen passende Räume?Dann ist das Schloss Klein Loitz eine ausgezeichnete Option. Sowohl große als auch kleine Feiern haben bei uns viel Platz.Der große grüne Saal und der kleine grüne Saal bieten genügend Platz für Ihre Feierlichkeiten.Haben Sie spezielle Wünsche in Bezug auf Licht, Sound, Dekor und Catering? Dann werden wir zusammen mit unseren ausgewählten Partnern die Details ausführen.Dank des variablen Raumkonzeptes steht ausreichend Platz für Veranstaltungen unterschiedlichster Art und Größe zur Verfügung. Denn der große blaue Ballsaal, sowie der kleine und große grüne Saal sind verbunden.Herzstück des Hauses in dem beschaulichen Ort Klein Loitz ist der große grüne Saal. Hier sind noch die ursprünglichen Stuckelemente und Wandvertäfelungen erhalten geblieben. Im kleinen grünen Saal können kleinere Veranstaltungen stattfinden. Der größte Saal ist der blaue Ballsaal. Hier können Events mit bis zu 150 Personen stattfinden und ermöglichen somit Veranstaltungen in einer einmaligen Atmosphäre.Das Herz der Eventresidenz. Der Hauptraum des alten Salons erstrahlt nach der Ende 2022 vollzogenen Modernisierung in neuem Glanz. Hierbei wurde auf ein einzigartiges Lichtkonzept gesetzt, welches gemeinsam mit Wandelementen die architektonische Ursprungsbestimmung der Räumlichkeiten unterstreicht. Dabei wurden die alten Elemente des Raumes erhalten und mit neuen Elementen in einen stilvollen Ballsaal umgewandelt. Ein perfekter Ort für Ihre Tagung, Party, Dinner, Hochzeit oder Produktpräsentation.Das Juwel der Eventresidenz. Das ehemalige Wohnzimmer der Herrschaften ist nicht nur inspirierend, sondern auch sehr gemütlich. Der große Grüne Saal im Jugendstil mit alten Stuckelementen erzählt von einer anderen Epoche. Neben der kleinen vorhandenen Bibliothek, können Sie hier ihre ganz eigene Geschichte erzählen. Der alternative, eigene Eingang macht diesen Bereich als separate Einheit attraktiv für Ihre Kongress-, Party-, Privat Feier, Dinner- oder Produktpräsentation.Der ehemalige Bediensteten Raum ist unsere kleinste Einheit und ein wahres Juwel. Die separaten Zugangsmöglichkeiten machen den kleinen grünen Saal unabhängig von den Geschehnissen im Erdgeschoß. Der kleine grüne Saal ist mehr als die Verbindung zwischen dem Großen blauen Saal und dem großen grünen Saal. Als Ergänzung für eine große Feier können alle 3 Eventräume miteinander verbunden werden. 160 qm für eine inspirierende Reise zu einem besonderen Event. Oder gestalten sie ein kleines exklusives Event - Ihre Wahl!Das Schloss Klein Loitz bietet mit seinen Partnern die schönsten Ideen für IhreFamilienfeiernGeburtstageTrauerfeiernHochzeitenMeetingsWorkshopsLesungenWeihnachtsessenSchloss Klein LoitzReuthenerstrasse 3803130 Klein Loitzschlosskleinloitz@gmail.comTel.: 035698-808052Schloss Klein Loitz / Romy Schneider Museum