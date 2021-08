Günther Krabbenhöft liest – Sei einfach du!

Der Kultursommer im Schloss Klein Loitz begann mit der Lesung von Ingo Friedrich mit seinem Buch – Die Puhdys, Am 28.08 ließt Günther Krabbenhöft aus seinem Buch– Sei einfach du! Die Veranstaltung findet um 16 Uhr statt im Schloss Klein Loitz – Romy Schneider Museum in Felixsee / Klein Loitz. Weitere Lesungen wie von Lo Graf von Blickensdorf – Abnehmen mit Torte und eine Lesung aus dem Immenhofmagazin sind geplant.Günther Krabbenhöft wurde mit siebzig über Nacht berühmt: Günther Anton Krabbenhöft steht gewohnt elegant auf einem Berliner U-Bahnhof, als ein Tourist ein Foto von ihm macht und es später ins Netz stellt.Was Günther Krabbenhöft nicht ahnt: Innerhalb kürzester Zeit wird das Bild millionenfach geteilt und er als vermeintlich 104-jähriger »Hipster-Opa« weltweit zur Sensation. In seinem neuen Buch beschreibt er seine Lebensgeschichte »Sei einfach du!« erzählt von der Lust und dem Mut, die eigene Einzigartigkeit zu entdecken und zu zelebrieren.Günther Anton Krabbenhöft, Jahrgang 1945, wuchs in einem kleinen Dorf in der Nähe von Hannover auf. Mit achtzehn Jahren schloss er eine Kochlehre ab, zog danach einige Jahre quer durch Deutschland und lebt seit 1968 in Berlin. Er war verheiratet, hat eine Tochter und gehörte Anfang der 1980er-Jahre zu den ersten Vereinsmitgliedern der »Schwulen Väter«.1994 trat er gemeinsam mit Ex-Frau und Tochter in der Talkshow von Alfred Biolek auf, in der er sich öffentlich outete. Den Mut zu haben, zu sich selbst zu stehen, bleibt bis heute sein Thema. Günther Anton Krabbenhöft lebt in einer Kreuzberger Hausgemeinschaft. Er hat zwei erwachsene Enkelkinder und entdeckte mit Anfang siebzig seine Liebe zum Rave. Seine Fangemeinde wächst rasant.Auf Instagram hat er inzwischen fast 100.000 Follower.Man nennt ihn den technoiden “Hipster Opa”, den “Partylöwen”, den “coolsten Opa der Republik , die “Stilikone” und dergleichen mehr. Inzwischen ist Günther Krabbenhöft ein gefragter Man in verschiedenen Werbungen und auch in dem neuen Musikvideo von Nena – Zurück in die Zukunft zu sehen.In Berlin signierte Günther Krabbenhöft das Plakat von seinem neuen Buch – Sei einfach du! für das Romy Schneider Museum. Günther Krabbenhöft sagte zum Vorstand des Museums Uwe Marcus Rykov und Ariane Rykov: „Ich freue mich schon auf die Lesung im Schloss Klein Loitz und bei der Gelegenheit werde ich mir auch die wunderbare Romy Schneider Ausstellung anschauen.Schloss Klein LoitzReuthenerstrasse 3803130 FelixseeStart 16 Uhr