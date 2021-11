Die „Weihnachtsmänner“ sind wieder unterwegs

Die Weihnachtsmänner kamen nicht wie sonst einst mit dem Schlitten sondern mit einem Barkas. Pünktlich zum Beginn der Adventszeit wird es auch im Spree-Neiße-Kreis weihnachtlich zugehen.Eine Weihnachts Spb Genießer Tour mit dem Barkas als Schlitten machten sie sich am Montag den 29.11.21 auf dem Weg. Als erster Abstecher war das Romy Schneider Museum im Schloss Klein Loitz auf dem Tourplan. Mit Glühwein gestärkt durch die lange Anreise vom Nordpol ging es durch das Museum. Weiter Ziele waren das Schokoladenland Felicitas in Hornow, Dörrys Hofladen und der Spremberger Marktplatz.Die Zeit der Besinnlichkeit bietet die Möglichkeit das Jahr nocheinmal Revue passieren zu lassen. Diese besondere Zeit wurde durch die Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen feierlich eingeleutet. Besonders in diesen schweren Zeiten, die von Vorschriften und dem Abstand zueinander geprägt sind – ist das Engagement unserer Weihnachtsmänner und Weihnachtsfrauen wichtiger den denn je - denn es vermittelt uns ein besonders Gefühl von Weihnachten.