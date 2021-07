Bild von Gerd Rattei zugunsten der Flutkatastrophe versteigert

Aufgrund des Unwetters/Flutkatastrophe im Kreis Ahrweiler wurde unter anderem im Ort Schuld in der Eifel sechs Häuser komplett und zwei weitere zur Hälfte weggespült.Bis zu 70 Menschen wurden nach Angaben des Rheinland-Pfälzischen Innenministeriums vermisst.Das Romy Schneider Museum zusammen mit dem Cottbusser Fotografen Gerd Rattei hatten sich kurzfristig zwei Tage zuvor entschieden auch einen Teil dazu beizutragen und hatten dieses Bild von Dean Reed ausgesucht. EINE INITIATIVE des Gouverneurs und Botschafter des Landes Brandenburg der Rheinischen Bruderschaft 1803 Ariane und Uwe Marcus Rykov zusammen mit den Romy Schneider Museum , dem ZeitBlatt und Gerd Rattei.Ariane Rykov: Wir nutzten die Gelegenheit der Veranstaltung Spreekino unterwegs um kurz vor Beginn des Filmes eine amerikanische Variante der Versteigerung durchzuführen. Da alles sehr kurzfristig war hofften wir durch diese Veranstaltung einen kleinen Betrag für die Flutopfer zusammen zu bekommen.Ariane Rykov, der Vorstand des Institutes Romy Schneider Archiv und Museum e.V. führte durch die Versteigerung und stellte den Verein und die Zwecke des Vereins vor. Insgesamt spendeten die Anwesenden eine Summe von 256,50 Euro für die Rheinische Ritterbruderschaft 1803. Der gesamte Erlös geht ohne Verwaltungskosten direkt an den Großmeister Heribert J. H. H. Reckenthal. Die Rheinische Ritterbruderschaft 1803 koordiniert die Verteilung der Sachspenden ins Krisengebiet die mittels Hilfe von Mitgliedern und Freunden direkt in die Krisengebiete gebracht werden, da wo sie direkt bei den Helfern und Geschädigten ankommen. Das Bild wurde von einem Spremberger Bürger Herr Klatsch ersteigert der dieses Bild an das Spremberger Spreekino spendet. Herr Michael Appel hat noch an diesem Abend das ersteigerte Bild von Dean Reed in Empfang genommen.Wir freuen uns sehr darüber, das dieses Werk von Gerd Rattei mit dem Motiv Dean Reed einen Platz im Spreekino finden wird um dort dauerhaft ausgestellt zu werden. Als US amerikanischer Super Star, der hier in der Region einen großen Bekanntheitsgrad erlebte ist Dean Reed ein Künstler dem die Region sehr verbunden ist. Dean Reed galt als Elvis Presley des Ostens – war sogar kurzzeitig in den US Charts vor Elvis gelistet.Die Werke von Gerd Rattei mit den Motiven von Dean Reed gehören zu den beliebtesten Ausstellungsstücken der aktuellen Ausstellung im Klein Loitzer Museum.Dean Reed und Romy Schneider verbindet ein unendlich großes Engagement für Künstler und für Menschen in Notsituationen. Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, die alles verloren haben – diesen Menschen wollten beide Künstler Zeit ihres Lebens helfen. Das Institut Romy Schneider Archiv und Museum e.V. sieht es als seine Aufgabe an – dieses Engagement fortzuführen.