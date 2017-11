Naturbeobachtungen in Wallnau

Fehmarn : NABU Wasservogelreservat Wallnau |

An der Westküste Fehmarns befindet sich das NABU-Wasservogelreservat Wallnau. Direkt an den Zugwegen von Land- und Wasservögeln gelegen ist es ein attraktives Ausflugsziel für Naturfreunde, denn hier lassen sich das ganze Jahr über spannende Naturbeobachtungen machen. Eine interessante Ausstellung bringt den Besuchern den "Traum vom Fliegen" näher, ehe es in das 10 ha große Gebiet geht, das für Besucher geöffnet ist. Dort kann aus Hides gut getarnt ein Blick auf die verschiedenen Vogelarten geworfen werden, ohne diese zu stören. Und der Naturpfad mit seinen verschiedenen Stationen ist nicht nur für Familien mit Kindern spannend.

Uns führte es Anfang Oktober wieder einmal nach Wallnau. Eigentlich um Vögel zu beobachten - doch bei unserem Besuch sind uns auch andere Tiere vor die Linse gekommen. Die warme Oktobersonne lockte noch einmal etliche Libellen hervor, die die Sonnenstrahlen augenscheinlich genossen.Ich wünsche euch viel Spaß beim Bummel durch meine Bildergalerie!Zum Vogelkiek in Heiligenhafen findet ihr hier einen Beitrag: https://www.myheimat.de/heiligenhafen/natur/vogelk...