Faßberg zeigt sich herbstlich - KCL Luthe startet beim Kartslalom auf dem Fliegerhorst

Faßberg : Fliegerhorst |

So langsam spüren die Kinder aus der Jugendgruppe des KCL Luthe e. V. im ADAC das Herbstwetter mit seinen zwei Seiten.

Einerseits war es beim Kartslalom sonnig, aber zugleich hat es zwischendurch auch geregnet. Da kann sich sicherlich jeder vorstellen, wie es sich wie auf Seife fahren lässt. Aber letztendlich sammelt man durch jede Veranstaltung Erfahrung und die konnten Nick, Karlotta, Elias und Noah heute ausreichend sammeln. Fehlerfrei kam niemand durchs Ziel und so landete diesmal Karlotta auf Platz 7 in der K2 vor Nick, der den 11. Platz belegte. Elias belegte den 8. Platz in der K3 und Noah gelangte auf den Platz 12 bei 15 Startern. Jetzt geht es in zwei Wochen noch einmal nach Oschersleben und dann ist die verkürzte Saison 2020 auch schon wieder Geschichte.