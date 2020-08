Die Karts zeigen endlich wieder vollen Einsatz

Faßberg : MTC Faßberg |

REC und JKS starten mit ersten Rennen

Lange haben Fahrer/-innen und die Karts warten müssen, bis nun endlich die ersten Rennen gefahren werden konnten. Fast alle Veranstaltungen und Meisterschaften wurden abgesagt.Im ADAC Rundstrecken Einsteiger Cup Kart (REC) wurde jedoch der Veranstaltungskalender angepasst und am Sonnabend in Faßberg die ersten Wertungsläufe gefahren. Lenn Drewes (9) vom Stadthäger Motor Club e.V. im ADAC hat auch vorher die Zeit genutzt und war mit Eltern und Opa trainieren, sobald es wieder möglich war. Und scheinbar hat sich das ausgezahlt! Von elf eingeschriebenen jungen Fahrern der Klasse A ist Lenn nach guten Fahrzeiten auf Platz 5 der Gesamtwertung. Weiter geht es dann im September in Rathenow, dann Oschersleben und im November laut Plan in Reinstedt.In Nordrhein Westfalen hat sich der MSC Wiedenbrück e.V. im ADAC an die Ausrichtung von einem Jugend-Kartslalom (JKS) gewagt. Da viele der SMC Fahrer noch im Urlaub sind, haben sich für das Rennen nur Larissa (10) und Samantha Ann (13) Brand angemeldet. Die Teilnehmerzahl war pro Klasse auf 25 Starter begrenzt. In der K2 erreichte Larissa Platz 19 und anschließend ihre Schwester Samantha Ann Platz 21 in der K3. Für Niedersachsen ist bisher keine Veranstaltung im JKS in konkreter Planung für dieses Jahr.