Rückblick Herbst 2013

Im Herbst 2013 hat es so viel geregnet wie seit über 10 Jahren nicht mehr: Alle drei Monate waren nass und ließen der Sonne wenig Raum. Mit Durchschnittstemperaturen leicht über dem Klimamittel blieb es immerhin recht mild. Nach sonnigem und warmem Septemberstart mit Temperaturrekorden folgte deutlich kühleres und launisches Herbstwetter. Am 11. Oktober gab es am Alpenrand sogar einen ersten, heftigen Wintereinbruch. Bis zu 35 Zentimeter Schnee führten in den noch belaubten Wäldern zu massivem Schneebruch. Rasch folgte aber landesweit noch einmal warmes Wetter, dem erst der Orkan CHRISTIAN am 28. Oktober ein jähes Ende setzte. Nach einem milden Novemberstart ging es danach langsam Richtung Winter.