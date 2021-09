Rückblick Herbst 2011

Dieser Herbst ist der trockenste seit 1962 gewesen. Einigen außergewöhnlich heftigen Septembergewittern folgte ein schöner Altweibersommer, der nahtlos in den Goldenen Oktober überging. Unterdessen regnete es im Verlauf des Herbstes immer seltener, darum sanken die Flusspegel bis Ende November auf Rekordniveau. Der November war so trocken wie noch nie seit dem Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnungen. Es dauerte bis zum ersten Adventssonntag, ehe ein kleiner Sturm im Norden das wochenlang ruhige Herbstwetter unterbrach. Mit einer durchschnittlichen Sonnenscheindauer von 429 Stunden lag der Herbst 2011 in Deutschland etwa 38 Prozent über dem Klimawert von 311 Stunden. Das ist Platz zwei wenn man die letzten dreißig Jahre von 1981 bis 2010 heranzieht. Noch mehr Sonnenstunden gab es nur im Jahr 2005.„Der Herbst ist ein zweiter Frühling, in dem jedes Blatt eine Blume ist.“ — Albert Camus französischer Schriftsteller und Philosoph 1913 - 1960