Aston Martin kehrt im kommenden Jahr wie erwartet als Werksteam in die Formel 1 zurück.Das bestätigte der britische Sportwagenhersteller am Mittwoch. Allerdings wird die in finanzielle Schieflage geratene Nobelmarke keinen komplett neuen Rennstall aufbauen, sondern die Strukturen und zunächst auch weitgehend das Personal des Racing-Point-Teams übernehmen. Der Antrieb wird weiterhin von Mercedes geliefert.