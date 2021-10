Schon in den kommenden rund zwei Jahren droht eine Stromlücke von bis zu 30 GW Leistung, was der Leistung von mehr als 20 großen Atomkraftwerken oder rund 40 Kohlekraftwerksblöcken entspricht

2022 gäbe es bereits eine "aufreißende Stromlücke". Schon 2023 werde der europäische Stromverbund die Stromlücke nicht mehr schließen können. Die Laufzeitverlängerung von Kohlekraftwerken werde dann unausweichlich, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundesverbands Solarwirtschaft. Wir werden es also vermutlich schon innerhalb der nächsten drei Jahre deutlich zu spüren bekommen, wie sich eine "StromMangelWirtschaft" anfühlt, in der nicht mehr genügend Strom erzeugt bzw. importiert werden kann...