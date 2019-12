109. Bertlicher Straßenläufe bei schönstem Winterwetter

Auch 2 Krayer waren am Start.

auf dem Plan und bilden für viele den Saisonabschluss.Und mit der 109. Ausgabe kann de Veranstalterauf eine lange Tradition zurück blicken. 3 Mal im Jahr findet das Laufevent instatt und mobilisiert immer wieder viele Teilnehmer. Kein Wunder , den vom Bambinilauf bis zum Marathon werden insgesamt 7 Strecken angeboten. Das sollte dann schon für Jeden etwas dabei sein. Eine gute Streckensicherung, faire Startgelder , reichlich Parkplätze und eine gute Organisation zählen zu den Pluspunkten dieser Laufveranstaltung. Aber auch für sein reichhaltiges Kuchenbuffet ist der Lauf bekannt. Und wirklich für jeden Läufer gibt es nachher noch heiße DuschenUnd gerade bei der Winterausgabe ist letzteres durchaus wichtig. Denn jetzt am 1. Dezember war de Winter nach Bertlich gekommen.Am Morgen gab es mit -1 Grad leichten Frost und der gefrorene Tau verwandelte die Laufstrecke in eine weiße Winterlandschaft. Allerdings war die Strecke bis zum Mittag teilweise recht glatt. Aufmerksamkeit war geboten. Dann entspannte sich die Situation aber deutlich als die Temperatur auf 2 Grad stieg. Es wurde ein Tag mit ruhigem Winterwetter. Man konnte zeitweise die Sonne hinter den dünnen Wolken erahnen. Der in Bertlich gefürchtete Wind machte an diesem ersten Advent zum Glück Pause.In diesem Jahr waren unter den über 600 Startern auch 2 aus dem Laufteam des. Früher waren die Bertlicher Straßenläufe bei den Krayern beliebter. Man war hier oft mit einem großen Team dabei und war damit auch sportlich sehr erfolgreich.Diese Tradition wolltenundnun wieder aufleben lassen.Den Anfang machte dann. Nach vielen Verletzungen setzt sie nun ihren Fokus auf die Distanz. Darum entschied sie sich für die. Im Vordergrund stand für sie aber nicht die Zeit. Ziel war es, diese für sie , durchaus beachtliche Strecke gleichmäßig ohne Pause durch zu Laufen. Das gelang ihr ausgezeichnet. Sie ließ sich nach dem Start nicht nervös machen und zog ihr gewähltes Tempo gleichmäßig durch. Sie erreichte nach exakt 1:36:00 Std. das Ziel. Und wurde damit 2. in der W60. Falls sie weiterhin verletzungsfrei bleibt , sollte für sie hier der Halbmarathon am am 16.Februar 2020 ein Ziel sein.Fürstand deran. Er ist großer Fan der, ist schon sehr oft hier gelaufen. Jetzt ging er die ersten Kilometer ruhig an. Er wollte sich zuerst einmal orientieren. Da er keine passende Gruppe fand , schlug er ein höheres Tempo an. Das könnte er auch bis zum Ende halten. Er finishte dann in tollen 3:45:08 Std. So schnell war er schon lange nicht mehr. Der 16. Gesamtplatz und Rang 8 in der Stark besetzten M55 stehen für ihn zu Buche.Nach dem Ziel feierte das Krayer Duo dann noch den gelungenen Saisonausstand. Bei Kaffee und Kuchen, Bier und Currywurst ließen sie es sich gut gehen.Bei der nächsten Auflage der Bertlicher Straßenläufe wollen sie wieder dabei sein. Und dann wünschen sie sich wieder ein größeres Team .