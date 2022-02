Wer bucht, muss zittern!

Übersicht: Kreuzfahrt-Abbrüche und Absagen wegen Omikron-VarianteAIDAbella 19. Februar 2022 zunächst zwei Reisen abgesagt wegen Corona-Fällen bei der Crew, später weitere Reisen abgesagtAIDAmira (alle Reisen) das Schiff verlässt die AIDA-FlotteAIDAnova 14. Januar 2022 Reiseabbruch Silvesterreise (Start: 29.12.) in Lissabon wegen Coronafällen, vorzeitige Rückreise am 3.1.2022; Absage der FolgereisenAIDAluna 30. März 2022 AIDA reduzierte die Karibik-Kapazität zunächst bis 29.1. von drei auf zwei Schiffe; Reisen mit Ende 9.1. und 15.1. wurden planmäßig beendet; später wurde die komplette Karibik-Saison derAIDAluna abgesagtCarnival Ecstasy 7. März 2022 Neustarttermin verschoben (war 1. Januar 2022)Carnival Paradise 12. März 2022 Neustarttermin verschobenCarnival Spirit 22. Mai 2022 Neustarttermin in Australien verschobenCarnival Splendor 5. Mai 2022 Neustarttermin in Australien verschobenCelebrity Eclipse 23. April 2022 Neustarttermin verschobenCelebrity Infinity (Europa-Reisen) 12. Dezember 2022 zunächst Neustarttermin verschoben auf 15. April; dann Absage der kompletten Europa-Saison - soll ersetzt werden durch Karibik-Routen im Sommer und HerbstCelebrity Solstice 6. Mai 2022 Neustarttermin verschobenCosta Diadema 18. Februar 2022 freiwillige Kreuzfahrtpause der Clia Brazil; davor Abbruch in Salvador und Absagen (3.-13.1.) nach CoronafällenCosta Fascinosa 18. Februar 2022 freiwillige Kreuzfahrtpause der Clia BrazilCosta Firenze 5. Februar 2022Crystal Endeavor 13. Mai 2022 Insolvenz des Eigentümers Genting Hong Kong, Kreuzfahrten vorerst ausgesetztCrystal Serenity 13. Mai 2022 Insolvenz des Eigentümers Genting Hong Kong, Kreuzfahrten vorerst ausgesetztCrystal Symphony 10. Mai 2022 Insolvenz des Eigentümers Genting Hong Kong, Kreuzfahrten vorerst ausgesetztQueen Mary 2 14. Januar 2022 Abbruch der Karibik-Reise vor Barbados; Absage von Folgereisen Southampton-Hamburg-SouthamptonGenting Dream (unklar) vorübergehendes Kreuzfahrt-Verbot in Hong Kong bis 4.2.2022, dann Insolvenz des Eigentümers Genting Hong Kong, Kreuzfahrten nicht mehr buchbarExplorer Dream (unklar) Insolvenz des Eigentümers Genting Hong Kong, Kreuzfahrten nicht mehr buchbarWorld Drem (unklar) Insolvenz des Eigentümers Genting Hong Kong, Kreuzfahrten nicht mehr buchbarBalmoral 2. Mai 2022Braemar 2023 Neustarttermin verschoben (war 21.7.2022)Europa 18. Januar 2022 Abbruch der Reise (Start: 18.12. in Mauritius) nach Coronafällen, Ausschiffung in Dubai (3.1.) und Absage der FolgereiseEuropa 2 31. Januar 2022 Abbruch der Reise (Start: 18.12. in Dubai) nach Coronafällen, Ausschiffung in Dubai (30/31.12.) und Absage von FolgereisenNieuw Amsterdam 19. Februar 2022Roald Amundsen 27. Januar 2022 wegen CoronafällenMarella Discovery 16. Januar 2022 Absage nach Coronafällen an Bord; BarbadosMSC Magnifica 6. Februar 2022 Absage nach Reisebeschränkungen für UK, Frankreich und NiederlandeMSC Preziosa 18. Februar 2022 freiwillige Kreuzfahrtpause der Clia BrazilMSC Seaside 18. Februar 2022 freiwillige Kreuzfahrtpause der Clia BrazilMSC Splendida 18. Februar 2022 freiwillige Kreuzfahrtpause der Clia Brazil, davor Abbruch in Santos nach CoronafällensMSC Orchestra 9. Januar 2022 Abbruch der ersten Südafrika-Reise (6.12. ab Durban) nach CoronafällenNorwegian Breakaway 30. Januar 2022Norwegian Dawn 29. Januar 2022Norwegian Escape 29. Januar 2022Norwegian Getaway 26. Januar 2022 wegen Coronafällen; später Pause verlängert (Neustart war erst am 22.12.2021 ab Miami)Norwegian Jade 30. März 2022Norwegian Jewel 29. März 2022Norwegian Joy 29. Januar 2022Norwegian Pearl 28. Januar 2022 vorausgegangen Abbruch der Reise (Ausschiffung in Miami, 6.1.) nach Coronafällen (Neustart war am 23.12.2021, Miami); später Pause verlängertNorwegian Sky 7. März 2022 Neustarttermin verschoben (war 24.1.2022, Miami)Norwegian Spirit 7. Mai 2022 Neustarttermin verschoben (war 21.2.2022, Australien)Norwegian Star 3. April 2022 Neustarttermin verschoben (war 16.1.2022, Buenos Aires)Norwegian Sun 5. Mai 2022 Neustarttermin verschoben (war 28.1.2022, Hong Kong)Pride of America 9. April 2022 Neustarttermin verschoben (war 22.1.2022, Hawaii)Marina (Südamerika-Reisen) 19. März 2022 Südamerika-Reisen abgesagt unter Hinweis auf Restriktionen in Argentinien und Unsicherheit/Hafenschließungen in BrasilienSirena 29. März 2022 Neustarttermin verschoben (war 22.1.2022; Marina übernimmt Reisen der Sirena)Hondius 24. April 2022 Antarktis-Saison vorzeitig beendet (Corona-Fälle und verschärfte Quarantäne-Vorschriften in Argentinien)Plancius 2. April 2022 Antarktis-Saison vorzeitig beendet (Corona-Fälle und verschärfte Quarantäne-Vorschriften in Argentinien)Amera 9. März 2022 Abbruch auf den Kanaren nach Coronafällen (Start: 21. Dezember, Savona), Ankunft in Bremerhaven vorzeitig am 4. Januar; Absage der 60tägigen Folgereise Mittelmeer ab 9. Januar 2022Amadea 31. März 2022 Karibik-Reise, seit 8.1. ab Nizza, am 16.1. Änderung der Route von Karibik auf Kanaren wegen Covid-19-Fällen an Bord; am 27.1. in Teneriffa ganz abgebrochen, Folgereise abgesagtSeven Seas Mariner 5. Mai 2022 120tägigen Weltreise ab San Francisco, beginnend am 5. Januar 2022, faktisch abgesagt; ersetzt durch drei Roundtrips Karibik, Amazonas sowie eine Miami-San-Francisco-RouteSeven Seas Navigator 9. März 2022 Neustart-Termin des Schiffs verschoben (war 5. Februar 2022)Seven Seas Voyager 26. März 2022 Neustart-Termin des Schiffs verschoben (war 15. Februar 2022)Spectrum of the Seas 14. Februar 2022 ein Tag früher zurückbeordert wegen vorübergehendem Kreuzfahrt-Verbot in Hong KongIndependence of the Seas 22.-24. Januar 2022 (ledigich eine Kurzreise abgesagt)Jewel of the Seas 20. Februar 2022 (vorausgegangene Coronafällen)Serenade of the Seas 26. April 2022 Absage bis 12. März, anschließend geplanter Trockendock-AufenthaltSymphony of the Seas 29. Januar 2022 (vorausgegangene Coronafällen)Vision of the Seas 7. März 2022 Neustart-Termin des Schiffs verschoben (war 8. Januar 2022)Star Pisces (ab 25.1.2022, Dauer unklar) Insolvenz des Eigentümers Genting Hong Kong, Kreuzfahrten nicht mehr buchbarMein Schiff 6 24. Januar 2022 Silvesterreise abgebrochen nach Coronafällen und Anlaufverbot in Katar, Ausschiffung 3.1.; Folgereisen schrittweise abgesagtMein Schiff 2 31. Januar 2022 zunächst Karibik-Reise 17.-31.1. ab Bridgetown, Barbados, nach "einzelnen Corona-Fällen an Bord" abgesagt, die laufende Reise bis La Romana sollte fortgesetzt werden, wird dann aber am 17.1. ebenfalls abgebrochen; inzwischen wurden alle Barbados-Einschiffungen für die verbleibende Saison gestrichen und nach La Romana verlegt, Flüge entsprechend umgebucht.Star Legend 28. Januar 2022Wind Star 28. Januar 2022Wind Surf 28. Januar 2022Seven Seas Mariner120tägigen Weltreise ab San Francisco, beginnend am 5. Januar 2022, faktisch abgesagt; ersetzt durch drei Roundtrips Karibik, Amazonas sowie eine Miami-San-Francisco-RouteViking StarRoutenänderung der am 10. Januar 2022 begonnen, 120tägigen Weltreise ab Los Angeles: Mittelmeer und Rotes Meer statt Asien, Rückkehr auf die geplante Route erst in Jeddah, Saudi Arabien.Alle Angaben ohne Gewähr - Änderungen kurzfristig möglich!