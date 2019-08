Streitthema Taschengeld: Darauf sollte man achten

Die Höhe entscheiden die Eltern

Einsatzzweck klar definieren

Eigenes Girokonto sorgt für Selbstständigkeit

Mit Großeltern Zuschüsse absprechen

Bei der Entscheidung sollten die Eltern stehts erziehungsbedingt die Oberhand behalten, dennoch ist es ratsam, sich Beirat von anderen Eltern zu holen um eine angemessene Höhe festzulegen. Die vom Jugendamt betriebene Seite hat für jedes Kindesalter einen Vorschlag für eine angemessene Höhe des Taschengeldes zur Verfügung gestellt.Dabei sollte von vorne herein klar sein, für welchen Zweck das Taschengeld zur Verfügung steht. Es kann sinnvoll sein, das Taschengeld in zwei Kategorien zu unterteilen. Das normale Taschengeld, welches zu Konsum- und Freizeitzwecken eingesetzt werden kann und einmal ein sogenanntes Budgettaschengeld, welches überwiegend für notwendige Anschaffungen eingesetzt werden soll.Beispiele hierfür sind Kleidung, Schulsachen oder sonstiges. Diese Art der Aufteilung zeigt dem Nachwuchs früh, dass Geld nicht nur Spaß und Freude bedeutet, sondern auch für andere lebensnotwendige Investitionen unverzichtbar ist. Damit ist der Grundstein für einen späteren verantwortungsbewussten Umgang mit Geld gelegt.Für Kinder in fortgeschrittenem Alter, beispielsweise ab dem Besuch einer weiterführenden Schule macht es Sinn, ein eigenes Girokonto anzulegen und dort per Dauerauftrag monatlich Geld zu hinterlegen. Dies fördert die Selbstständigkeit einesKindes in einem völlig neuen Ausmaß, denn durch die Karte wird es dem Kind ermöglicht, selbstständig mit seinem eigenen Geld zu haushalten. Das Girokonto kann nur durch die Zustimmung beider Elternteile eröffnet werden.Desweiteren machen sich einige Eltern Sorgen, dass das Kind sich mit dieser neuen Freiheit versehentlich selbst verschulden könnte. Diese Angst ist unbegründet, denn Kinder sind grundsätzlich durch das Gesetz vor Verschuldung geschützt. Die Bank erteilt Kindern somit prinzipiell keine Möglichkeit für die Nutzung eines Dispokredites.Großeltern gehen mit dem Klischee einher, sehr Großzügig zu ihren Enkeln zu sein. Dies lernen Kinder oftmals schnell zu nutzen und erbetteln sich durch die Großeltern immer wieder einen kleinen Taschengeldzuschuss, der den Kindern dann auch meistens gewährt wird.Dies kann aber durchaus auch zu einem Problem werden, da diese Form der finanziellen Hilfe die eigene Taschengeldpolitik der Eltern durcheinander bringt. Es ist daher ratsam, dass Eltern und Großeltern sich an einen Tisch setzen und eine gemeinsame Lösung besprechen. Manchmal ist es sinnvoll die Geldwünsche von Kindern abzulehnen, um aufzuzeigen, dass im späteren Leben kein Geld verschenkt wird und sich Geld nur in Verbindung mit Arbeit verdienen lässt.Eine Möglichkeit dies zu verbinden, ist beispielsweise, dass sich ein Kind mit Rasenmähen, Saubermachen oder anderen Haushaltsarbeiten ein zusätzliches Taschengeld erarbeiten kann. Dabei reichen in der Regel kleinere Beträge aus, dass sich das Kind belohnt fühlt. Dieses erarbeite Taschengeld kann es dann selbstständig verkonsumieren.