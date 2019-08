Kamin reinigen: So geht´s

Regelmäßiges entsorgen der Asche

Ablauf der Kaminreinigung

Glasscheibe reinigen

Kaminrohre nicht vergessen

Wichtiger Bestandteil der Kaminreinigung ist das Ausleeren des Aschkastens. Asche entsteht als natürlicher Rückstand beim Verbrennungsprozess und setzt sich unten ab. Wird das Asche-Entsorgen vergessen, quillt der Feinstaub bald aus allen Ritzen.Deshalb sollte es zur Gewohnheit werden, vor dem Anfeuern die Asche durchzuschieben. Diese fällt durch das Gitterrost in den Aschkasten, der ausgeleert werden muss. Holzasche ist ein sehr guter Dünger und für die Mülltonne zu schade!Als Sammelbehälter ist ein Eimer aus Metall zu empfehlen, es könnten Glutreste enthalten sein! Bevor der Aschkasten wieder in den Kamin eingeschoben wird, darf ab und zu der elektrische Aschestaubsauger zum Einsatz kommen. So werden alle Ecken sauber gesaugt und die Außenfläche gleich mit.Nachdem der Kamin von Asche und Staub gereinigt wurde, kommt die verrußte Scheibe an die Reihe. Hier gibt es eine Reihe von Sprays und anderen chemischen Reinigern.Ist der Kamin von außen noch staubfrei? Besonders beim erstmaligen Einheizen nach der Sommerpause riecht es unangenehm, weil der Staub auf der heißen Oberfläche angesengt wird. Deshalb ist es vor der Wieder-Inbetriebnahme ratsam, den Kamin feucht abzuwischen.Auch die feuerfeste Kaminunterlage will gereinigt sein. Mit einem Heißdampfgerät lassen sich selbst kleinste Fliesenfugen perfekt auspusten. Zum Schluss empfiehlt sich noch einen Blick in das Essenrohr. Bei manchen Kaminen bedarf es einer wöchentlichen Reinigung.Sehr effektiv und zeitsparend ist die Arbeit mit chemischen Glasreinigern aus der Sprühflasche. Wer lieber trocken arbeitet, der probiere einen Trockenschwamm aus.Preiswerter jedoch, und ohne scharfe Chemie, lassen sich die alten Hausmittel anwenden. Da gibt es den schwarzen Tee, mit einem Schuss Zitrone, oder Essigessenz mit Wasser verdünnt.Das einfachste und genialste Mittel ist die eigene Holzasche des Ofens. Auf einen Lappen etwas Wasser getropft, damit in die Asche getupft und sogleich an die Scheibe gerieben. Nach einigen Kreisen verschwindet die Schwärze.Nadelholz hinterlässt oft Harzrückstände, die sich fest brennen und sehr hartnäckig anhaften. Hier hat sich Speisesalz bewährt. Eine kleine Prise auf den angefeuchteten Lappen geben und dann über die Stelle scheuern. Das Salz löst sich allmählich auf, bildet eine feine Schleif-Schicht und schmirgelt sanft die Kruste ab. Die Scheibe bleibt dabei frei von Kratzern, weil die Salzkristalle zerfallen.Der Schornsteinfeger macht es vor: Ohne sich zu beschmutzen kann er die Reinigungsklappe öffnen und wieder verschließen. Es gehört also etwas Training dazu, die Rußklappe staubfrei zu betätigen.Beim Reinigen empfiehlt sich ein Satz alter Kleidung und etwas Zeitungspapier zum Unterlegen. Manche bevorzugen die biegsame Kaminbürste. Der Ruß wird damit Richtung Schornstein geschoben. Von dort zieht die Luft den Staub heraus. Ein Teil allerdings fällt meist in den Kamin zurück und muss da entfernt werden.Ein Ruß-Staubsauger ist die bessere Alternative. Der Schmutz wird gleich entfernt und die Arbeit geht schnell und sauber vonstatten. Wird das Kaminrohr zu lange nicht gereinigt, qualmt es aus dem Kamin. Regelmäßiges Reinigen spart Großputzaktionen und macht Spaß!