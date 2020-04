Im April 2020 werden wieder die Tulpen blühen und was passiert noch?

Niederländische Marinesoldaten befreien den deutschen Frachter »MS Taipan« vor der somalischen Küste aus der Hand von Piraten. Die Seeräuber werden festgenommen.Im April 2011In einem Bohrloch der Schachtanlage Asse in Niedersachsen wurden vom Bundesamt für Strahlenschutz deutlich erhöhte Werte an Caesium 137 festgestellt.Im April 2012Am 26. Jahrestag der Atomkatastrophe von Tschernobyl beginnt die Ukraine mit dem Bau eines neuen Schutzmantels um den explodierten Reaktorblock 4.Im April 2013In Bulgarien wurde der Atomreaktor Kosloduj wegen mehrer Pannen vom Netz genommen und abgeschaltetIm April 2014Papst Franziskus hatte die Päpste Johannes XXIII. und Johannes Paul II. Heiliggesprochen.Im April 2015Auf dem Weg von Libyen nach Italien war ein Fischkutter mit rund 700 Flüchtlingen an Bord etwa 110 Kilometer vor der libyschen Küste gekentert.Im April 2016In Papua-Neuguinea waren beim Absturz einer Britten-Norman BN-2 Islander zwölf Menschen ums Leben gekommen.Im April 2017In der Metro von Sankt Petersburg war es zu einer Explosion gekommen. Dabei waren mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen.Im April 2018haben die Behörden von Turkmenistan die Einfuhr von Bikinis und kurzen Badehosen verboten, da sie gegen die Moralvorstellungen der Regierung verstoßen.Im April 2019In Brasilien wurde wegen starker Regenfälle und Überschwemmungsgefahr der Notstand ausgerufen.