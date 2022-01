an morgen beginnt für gut 5 Wochen das Illuminationsspektakel - Parkleuchten - im Grugapark. Der Park ist in dieser Zeit für Besucher mit 2G geöffnet. Heute habe ich einenRundgang im Park unternommen und stelle Euch daher einen Teil der Exponate vor.Ich sehe Euch dann abends in Essen!