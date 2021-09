Heute vor 50 Jahren

Ursache war ein doppelter Triebwerksausfall unmittelbar nach dem Start: Techniker hatten versehentlich Kerosin in einen Wassertank der Maschine gefüllt. Statt einer Wassereinspritzung in die Triebwerke (zur kurzzeitigen Leistungssteigerung) wurde somit zusätzliches Kerosin eingespritzt, was die Triebwerke überhitzte und beide ausfallen ließ.