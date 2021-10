Die gute alte Schallplatte ist gefragt wie lange nicht!

Die Musikfirma BMG verkauft sogar wieder mehr Vinyl als CDs. Auch in anderen Bereichen wandelt sich der Musikmarkt gewaltig. Aber nicht nur Heavy Metal-Bands, wie Black Sabbath, auch Rock und Punk sind auf Vinyl plötzlich wieder in. Die Schallplatte insgesamt ist zurück - und feiert pünktlich zu ihrem Geburtstag ein Comeback. Vor fast genau 70 Jahren war Deutschlands erste LP (mit 33 1/3 Umdrehungen in der Minute) auf der Deutschen Musikmesse 1951 in Düsseldorf vorgestellt worden. Nach dem Aufkommen der CDs und der Online-Streamingdienste gingen die Verkäufe drastisch zurück, sie war immer wieder totgesagt worden - doch jetzt geht es erneut erstaunlich deutlich nach oben.Gestern war mal wieder der Tag der Schallplatte!