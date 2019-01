Das Ruhrgebiet ist schön

Das Ruhrgebiet ist mit rund 5,1 Millionen Einwohnern und einer Fläche von 4435 Quadratkilometern der größte Ballungsraum Deutschlands und der fünftgrößte Europas. Das Ruhrgebiet war im Jahr 2010 unter der Kurzbezeichnung RUHR.2010 neben Pécs (Ungarn) und Istanbul Kulturhauptstadt Europas. Die meisten Einwohner betrachten sich in erster Linie als Bewohner ihrer jeweiligen Heimatstädte, würden sich selbst also als Duisburger, Essener usw. bezeichnen. Die Route der Industriekultur, ähnlich auch die Theaterszene steuern als touristische Themenstraße die wichtigsten industriegeschichtlichen Stätten des Ruhrgebiets an und dienen als Ausgangsbasis für die Vermarktung des Ruhrgebiets als Tourismusregion.Also liebe Nord-, Mittel. und Süddeutschen Mitbürger; kommen Sie einfach mal an die Ruhr und genießen Sie schöne Tage im Ruhrgebiet.