Da fragt er mich: "Was machst du gerade?"

"Mit meinem "Paint-Programm" setze ich Kreise, Quadrate und Dreiecke auf eine weiße Fläche etwa so groß wie die Zeichenfläche. Die fertige Zeichnung speichere ich in meine Bilder-Datei. Jetzt öffne ich in meinem Foto-Archiv den Ordner - Brüssel- und kopiere ein Foto in mein "Paint.net-Programm". Zu dem Foto importiere ich jetzt meine Zeichnung und mit dem Zauberstab hole ich Teile des Hintergrunds hervor. Ich speichere es ab und wiederhole den Vorgang mit anderen Fotos. So entsteht eine Collage. Als letztes Foto nehme ich eine Aufnahme des Atomiums, schreibe noch paar Grüße drauf und habe eine Ansichtskarte von Brüssel!""Noch Fragen?" "Nö!"