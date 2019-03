Autofahrer aufgepasst aus dem LK

Engpass am Samstag, 2. März, an der Rheinbrücke Neuenkamp in Richtung VenloDie Rheinbrücke Neuenkamp ist seit Jahr und Tag marode.Die Rheinbrücke Neuenkamp ist seit Jahr und Tag marode.Foto: Hannes Kirchnerhochgeladen von Lokalkompass DuisburgAm Samstag, 2. März, beginnt die Straßen.NRW-Autobahnniederlassung Krefeld mit den ersten Ummarkierungsarbeiten als Vorbereitung für die Einrichtung der LKW-Waage an der A40 in Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Häfen in Fahrtrichtung Venlo.Hierfür steht dem Verkehr zwischen 7 Uhr und 20 Uhr nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. In dieser Zeit muss der Autofahrer mehr Fahrzeit einplanen.Die Lkw-Waage=> Auf der A40-Rheinbrücke Neuenkamp in Fahrtrichtung Essen hat Straßen.NRW am 9. November 2018 eine LKW-Waage in Betrieb genommen. So soll verhindert werden, dass rechtswidrig überladene Lastwagen die Brücke überfahren und Schäden an dem Bauwerk verursachen. Dies ist Voraussetzung dafür, dass die Brücke bis zur Inbetriebnahme des Neubaus ohne Einschränkungen genutzt werden kann.=> Das zulässige Gesamtgewicht für LKW beträgt im gesamten Bundesgebiet 40 Tonnen oder 11,5 Tonnen Achsgewicht. Sind die LKW schwerer, bedarf es grundsätzlich einer Sondergenehmigung. In Fahrtrichtung Venlo soll eine entsprechende Anlage im Frühjahr 2019 eingerichtet werden.=> Vorbereitende Messungen in der letzten Oktoberwoche haben gezeigt, dass die Maßnahme dringend erforderlich ist. Innerhalb einer Woche sind fast 1750 LKW mit mehr als 40 Tonnen Gesamtgewicht über die Brücke gefahren. Ein LKW war sogar mit über 60 Tonnen unterwegs. Mit der jetzt installierten LKW-Waage können rechtswidrige Überschreitungen in Zukunft geahndet werden.Gefällt 0 malWEITERE BEITRÄGE ZU DEN THEMENStraßen NRWVerkehrsbehinderungA40Rheinbrücke Neuenkampnur ein FahrstreifenLKW-WaageLokalkompass Duisburgaus Duisburg28. Februar 2019, 14:09 Uhr 2 02 KOMMENTAREBernhard Braun aus Essen-Westam 01.03.2019 um 11:44Hallie Hallo nicht schön für die AutofahrerIst den am Sonntag wieder frei? ?? Da muss ich da rüberSchönes WochenendeSabine Justen aus Duisburgam 01.03.2019 um 12:03Laut Straßen NRW soll das Ganze Samstag von 7 bis 20 Uhr dauern.Bernhard Braun aus Essen-Westam 01.03.2019 um 23:11DankeKommentar schreiben danke