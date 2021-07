Zwickau: Ein 21-jähriger "Schutzsuchender" aus Gambia bedroht zwei Personen mit einem Messer (Klingenlänge 9 Zentimeter) - Grüne wollen zusätzlich 40.000 Flüchtlinge nach Deutschland holen

...Auch in Chemnitz kam es in den vergangenen Wochen immer wieder zu Messer-Angriffen - alleine im Juni waren es drei blutige Attacken, bei denen die Opfer zum Teil schwer verletzt ins Krankenhaus kamen.Die Chemnitzer CDU fordert daher ein Messer-Verbot in der City: "Waffen haben in einer Innenstadt nichts zu suchen", meint Ratsherr Michael Specht (35, CDU). Die Linke hingegen hält nichts von einem Messer-Verbot, nennt das Vorhaben "eine Schnapsidee"...