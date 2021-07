Yougov Umfrage: Grüne nur noch 4% vor der AfD

SPD und Grüne sind mittlerweile mit jeweils 16 Prozent gleich auf28 Prozent der wahlberechtigten Bundesbürger geben an, CDU/CSU zu wählen, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre. Dieser Wert liegt um 2 Prozentpunkte niedriger im Vergleich zum Vormonat. Bündnis 90/Die Grünen verliert zum dritten Mal in Folge 3 Prozentpunkte und erreicht bei der Wahlabsicht im Juli 16 Prozent. Damit ist die Partei gleichauf mit der SPD, die ebenfalls bei 16 Prozent landet. Mit diesem Ergebnis hat die Union einen Vorsprung von 12 Prozentpunkten zu SPD und Grünen erreicht.Die FDP landet bei 12 Prozent, genauso wie die AfD (beide jeweils 11 Prozent im Vormonat). Die Linke erreicht 8 Prozent (7 Prozent im Vormonat). Weitere 8 Prozent der Wählerstimmen entfallen auf die sonstigen Parteien...