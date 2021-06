Wollt ihr den totalen Multi-Kulti-Staat ? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt vorstellen können? - Grüne wollen weitere 40.000 Flüchtlinge aufnehmen

Grüne: Özdemir fordert Aufnahme von mehr Flüchtlingen - EU-Türkei-Abkommen im FokusÖzdemir bezog sich auf Flüchtlinge in Aufnahmezentren etwa in Jordanien oder der Türkei. So könne man lebensgefährliche Überfahrten nach Europa verhindern. Hinzu kommt: In Europa sitzen die Flüchtlinge zumeist auf den griechischen Inseln in Lagern fest – die Türkei nimmt sie nicht zurück, in Griechenland werden ihre Asylanträge aber jahrelang bearbeitet oder ganz abgelehnt.Das EU-Türkei-Abkommen sieht eigentlich vor, dass die Türkei gegen unerlaubte Migration in die EU vorgeht und Griechenland illegal auf die Ägäis-Inseln gelangte Migranten zurück in die Türkei schicken kann. Özdemir warnt, Flüchtlinge, die die Türkei nicht zurücknehme, „fallen so komplett aus dem System raus“. Für Flüchtlinge auf den Inseln hatte Berlin bereits ein Aufnahmeprogramm zugesagt. Deutschland nahm seit April 2020 aus Griechenland 2765 Menschen auf…