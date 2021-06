Woker Aktivismus - Mathe soll jetzt rassistisch sein!

► Der Grund: Das stärke die „White Supremacy“ (Weiße Vorherrschaft), also Rassismus. Oder anders gesagt: Vor allem schwarze Schüler sollen daran gehindert werden, Matheaufgaben richtig zu lösen, weil man sie sonst diskriminieren würde.Grundlage für diese absurde Forderung ist die in den USA umstrittene „Critical Race Theory“.Diese Theorie geht davon aus, dass der in der Kolonialzeit entstandene Rassismus in jedem noch so banalen Aspekt des Lebens verankert ist. Das geht so weit, dass man selbst die Mathematik für ungültig – da „nicht objektiv“ – erklärt, weil sie von weißen Kolonialherren erschaffen wurde.