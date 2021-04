Wie abgehängt Europa in der Start-up-Welt ist - aber Spitzenplatz bei der Umsetzung des Gender-Schwachsinns

Denn wenn man sich die größten Einhörner der Welt anschaut, ist nicht nur Deutschland, sondern ganz Europa abgehängt. Mit dem schwedischen Zahlungsdienstleister Klarna, der mit 31 Milliarden US-Dollar bewertet wird, findet sich in der weltweiten Rangliste des Datennetzwerks CB Insights erst auf Platz sieben ein Start-up aus Europa.Mit den Tech-Unternehmen Checkout.com und Global Switch folgen rund 15 Plätze dahinter zwei britische Firmen. Das nächste Einhorn aus der EU liegt sogar erst auf Platz 90; es ist der Logistiker Bolt aus Estland...Das ist kein Zufall. In den USA und auch in China sitzt das Risikokapital sehr viel lockerer. Ein Blick auf die größten Einhörner zeigt, dass die großen Firmen von morgen wohl nicht aus Europa kommen werden. Auf Platz eins liegt das chinesische Bytedance, zu dem unter anderem das soziale Netzwerk Tiktok gehört, das aber auch im Bereich der künstlichen Intelligenz vorne mit dabei ist. Dahinter folgen die US-Firmen Stripe, ein Zahlungsdienstleister, und SpaceX, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk...