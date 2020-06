Warum ich niemals US-Präsident werden kann....Gute Menschen gehen nicht in die Politik!

Den Spruch habe ich nicht geprägt, der stammt aus den Daumen des "Großen" Donald, bei dem alles enorm groß ist. Und was er sonst noch so twittert und verbal von sich gibt, kann man hier zum Teil mal nachlesen. Wer will, kann gerne noch neue Zitate des großen Meisters hinzufügen. " God save the Donald "„Ein Mann wurde in eine Pariser Polizeistation erschossen. Gerade wurde die höchste Terrorstufe ausgerufen. Deutschland ist ein großes Verbrechens-Chaos. Werdet schlauer!“"Arianna Huffington ist unattraktiv - von außen und von innen. Ich verstehe vollkommen, warum ihr früherer Ehemann sie für einen Mann verlassen hat - er hat eine gute Entscheidung getroffen."„Es schneit und friert in New York. Wir brauchen globale Erwärmung!""Wenn ich "The View" machen würde, würde ich Rosie O"Donnell feuern. Ich meine, ich würde ihr direkt in dieses fette, hässliche Gesicht sehen und sagen: "Rosie, du bist gefeuert'."„Hindert Ebola-Patienten daran in die USA zu kommen. Behandelt sie, auf dem höchsten Niveau, woanders. Die Vereinigten Staaten haben genug Probleme.“"Alle Frauen bei "The Apprentice" flirten mit mir - bewusst oder unbewusst. Aber das war zu erwarten."„Ich werde eine große Mauer bauen - und niemand baut Mauern besser als ich, glauben Sie mir - und ich baue sie sehr kostengünstig. Ich werde eine große, große Mauer an unserer südlichen Grenze bauen und ich werde Mexiko für diese Mauer bezahlen lassen.“"Eines der zentralen Probleme heutzutage ist, dass die Politik so eine Schande ist. Gute Menschen gehen nicht in die Politik."Über den republikanischen Senator John Mc Cain, der ein Vietnam-Veteran ist: „Er ist kein Kriegsheld. Er war ein Kriegsheld, weil er gefangen genommen wurde. Ich mag Leute, die nicht gefangen genommen wurden.""Der einzige Unterschied zwischen mir und den anderen Kandidaten ist, dass ich ehrlicher bin und meine Frauen schöner sind."„Ich könnte auf der 5th Avenue stehen und jemanden erschießen und würde keine Wähler verlieren.“"Mein IQ ist einer der höchsten - und ihr alle wisst das! Bitte fühlt euch nicht dumm oder unsicher, es ist nicht eure Schuld."„Wenn Ivanka nicht meine Tochter wäre, würde ich sie wahrscheinlich daten.“"Die Globale Erwärmung wurde von und für die Chinesen erfunden, um die US-Produktion wettbewerbsunfähig zu machen.“"Ich habe so viele wundervolle Freunde, die schwul sind, aber ich bin ein Traditionalist."„Wenn Mexiko seine Leute schickt, dann schicken sie nicht die Besten. Sie schicken Leute mit vielen Problemen und die bringen diese Probleme zu uns. Sie bringen Drogen. Sie bringen Verbrechen. Sie sind Vergewaltiger... und manche, nehme ich an, sind gute Menschen.“„Belgien ist eine wunderschöne Stadt und ein herrlicher Ort - großartige Gebäude. Ich war mal dort, vor vielen, vielen Jahren.“"Ich war dort. Ich habe unsere Polizisten und Feuerwehrmänner gesehen an 7/11, beim World Trade Center, nachdem es gerade zusammengebrochen war, und ich habe die großartigsten Menschen dort gesehen."Der republikanische Präsidentschaftskandidat bei einer Wahlkampfveranstaltung in Ashburn, als im Publikum ein Kleinkind zu weinen begann: „Ich liebe Babys“, sagte Trump: „Was für ein Baby! Was für ein wunderschönes Baby (...) Es ist jung und schön und gesund und so wollen wir es.“ Als das Kind kurze Zeit später erneut schrie kam die Wende: „Ich habe eigentlich nur Spaß gemacht. Schafft das Baby raus. Ich glaube, sie (die Mutter) hat mir tatsächlich geglaubt, dass ich es liebe, wenn ein Baby schreit, wenn ich rede. Das ist ok. Leute verstehen nicht. Das ist ok.“Nachdem Trump, der nie im Militär gedient hat, von einem Irak-Veteran dessen Purple-Heart-Medaille geschenkt bekommen hatte, die an verwundete Soldaten verliehen wird: „Die Purple Heart wollte ich schon immer. So ist es viel einfacher.“Den Eltern eines getöteten muslimischen US-Soldaten, die Trump auf dem Parteitag der Demokraten vorgeworfen hatten „nichts und niemanden geopfert“ zu haben, antwortete der Kandidat der Republikaner in einem Interview des Senders ABC unter anderem mit der Bemerkung, die Äußerungen seien wohl vom Redenschreiber seiner Rivalin Hillary Clinton verfasst worden. Dann fuhr der Immobilienmogul fort, er habe sehr wohl „eine Menge Opfer“ gebracht. Er arbeite „sehr, sehr hart“ und habe Zehntausende Jobs geschaffen.Trump polarisiert weiter: Bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Florida bezeichnet Donald Trump den amtierenden US-Präsident Barack Obama als „Gründer“ der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS). „Und ich würde sagen, die Mitbegründerin ist die schurkige Hillary Clinton“, so Trump.