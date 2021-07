War der Kniefall schuld am Debakel von Wembley?

Möglicherweise hat „Die Mannschaft“ aber ein bisschen zu lange über die Bedeutung dieser besonderen Kniebeuge nachgedacht, länger jedenfalls als die Engländer, die das schon ganz routiniert machen. Uns Deutschen fällt beim Thema Kniefall ja immer Willy Brandt in Warschau ein. Für was aber hätten wir uns in Wembley entschuldigen sollen? Für das berühmteste englische Tor, das keines war? Auf eine solche Idee käme wohl allenfalls ein grüner Botschafter, der sich einschleimen will…