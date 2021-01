Verfassungsschutz: „Linksextremistische Gewalt wird zunehmend aggressiver, gezielter, enthemmter und personenorientierter“ Tote würden „billigend in Kauf genommen“

sammeln sich in abgeschotteten GruppenDieschreitet voran: Das Bundesamt für Verfassungsschutz sieht eine „neue Eskalationsstufe“ erreicht. Opfer würden gezielt ausgewählt und in ihrem privaten, persönlichen Rückzugsraum angegriffen. Die Täter wollten ein „Klima der Angst“ erzeugen – und...Es scheine möglich, dass es innerhalb solcher abgeschotteten Personenkreise „zu einer internen Radikalisierungsspirale kommt“. In deren Verlauf könnten sich die handelnden Personen durch das permanente Begehen von Straftaten „selbst enthemmen.“...