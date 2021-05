Verbot von Kurzstreckenflügen in Deutschland durch die Grünen (Deutschland Vorbild in Sachen Klima) - Für Chinesen ist das so egal, als ob in Deutschland ein Sack Kartoffeln umfällt

...In China, der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, wären solche Pläne kaum eine Randnotiz in den Zeitungen wert. In einem vergleichbaren Zeitrahmen, nämlich bis 2035, sollen in China sage und schreibe 216 neue Flughäfen erbaut werden. Das teilte die Zivilluftfahrtbehörde der Volksrepublik im vergangenen November mit. Damit würden sich die bisherigen Airports auf chinesischem Boden auf 450 fast verdoppeln...