USA viel schneller und effizienter (Impfwunder auch Dank Trump) – Deutschland langsam, träge und chaotisch

Der Gouverneur von Maryland, Larry Hogan, hat gute Laune an diesem Morgen. Er schaut sich auf dem ersten Massen-Impfzentrum in seinem Bundesstaat um: ein riesiger Parkplatz. Rund 4000 Impfungen schaffen sie hier täglich, und die Menschen können im Auto sitzen bleiben. Reinfahren, Scheibe runter, Spritze - fertig. Im ganzen Land gibt es solche Mega-Impfstellen - in Kongresszentren, Football-Stadien, sogar in Disneyland. Dazu kommt ein engmaschiges Netz von Apotheken, medizinischen Gemeindezentren und Kliniken, wo mit und ohne Termin geimpft wird…Die Spritze sei nicht schmerzhaft und jeder sollte sich seinen Schuss holen, sagte Ex-Präsident Trump seinen Anhängern am vergangenen Wochenende. Seine "Operation Warp Speed" hat mit "intergalaktischer Geschwindigkeit" den Weg für den Impfstoff freigemacht. Der Ex-Präsident hatte Milliarden Dollar in die Forschung gepumpt und frühzeitig Verträge geschlossen - damals eine Wette mit ungewissem Ausgang.Das Impfwunder USA haben zwei Präsidenten wahr gemacht - mit Risikobereitschaft, Pragmatismus und Effizienz.