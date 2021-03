USA blicken fassungslos auf Europas Krisen-Management – Jubel über Merkel ist verstummt – Selbst Biden äußert sein Entsetzen

Derlei Lobgesänge auf Angela Merkel sind in den USA längst verstummt. Betreten bis fassungslos blicken viele Amerikaner auf das schleppende Impf-Tempo in Deutschland und Europa.Am Donnerstag äußerte gar der amerikanische Präsident sein Entsetzen. Ausgerechnet während einer Ansprache zu der – für Freitag erwarteten – Marke von 100 Millionen Impfungen während seiner knapp zweimonatigen Amtszeit ließ Joe Biden jegliche diplomatische Zurückhaltung fallen. Biden appellierte an seine Landsleute: „Bitte, bitte, lassen Sie nicht geschehen, was in Europa passiert, wie Sie es im Fernsehen sehen.“…Doch dass er Europa als abschreckendes Beispiel anführt, ist schon bemerkenswert genug. Es ist mindestens ein politischer Affront – so, wie man ihn mehr von Donald Trump gewohnt war. Bidens Worte legen nahe, dass er an dem Einreiseverbot für Europäer in die USA, vor über einem Jahr von Trump verhängt, vorerst festhalten wird. Der baldige Urlaub für Deutsche in New York, Kalifornien oder den Weiten des Westens? Eher unwahrscheinlich.Bidens Bemerkung fällt zu einer Zeit, während sich der Impf-Fortschritt in den USA beschleunigt – und just an dem Tag, an dem die Europäische Arzneimittel-Agentur den Corona-Impfstoff von AstraZeneca nach allerhand Verwirrungen für sicher erklärte.Im Kampf gegen Covid sind die Amerikaner den Europäern weit voraus. In den USA hat fast jeder vierte Einwohner zumindest eine Impfung erhalten. Jeder Achte ist bereits voll geimpft. Die Erstimpfquote liegt damit etwa dreimal so hoch wie in Deutschland (8,4 Prozent). Präsident Biden hat als Ziel benannt, dass am Nationalfeiertag am 4. Juli wieder kleine Grillpartys stattfinden können. In der kommenden Woche will er ein neues Impf-Ziel ausrufen. Die Stimmung in der US-Wirtschaft hellt sich auf, es wird mehr gereist, die Benzinpreise steigen. Disneyland möchte Ende April selbst im restriktiven Kalifornien seine Vergnügungsparks öffnen…Das geringe Impf-Tempo in Europa und die zeitweise Aussetzung der AstraZeneca-Injektionen löst in den USA allenthalben Verwunderung aus. Die „New York Times“ widmete sich dem Thema am Donnerstag sogar prominent auf ihrer Titelseite. Von einem „totalen Debakel“ schrieb die Zeitung…Die Impfstoff-Versorgung in Europa hinke ohnehin hinterher, ist hier zu lesen: „In der Europäischen Union wurden nur 11 Dosen pro 100 Personen verabreicht, verglichen mit 32 in den USA und 38 in Großbritannien.“Während die Lobgesänge auf Angela Merkel von vor einem Jahr verstummt sind, ist zwar namentliche Kritik an dem Corona-Management von Merkel (oder EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen) in amerikanischen Medien eher rar. Doch beim Sender CNN hieß es schon vor einigen Wochen, Experten kritisierten Merkels Impfstoff-Politik als Desaster: „Deutschland hätte beim Umgang mit der Pandemie weltweit führend sein sollen.“ Der Start der Impfungen in Deutschland sei „ein bürokratischer Albtraum mit tödlichen Folgen“. Dabei sei zu Beginn der Pandemie im vorigen Jahr in Deutschland „alles für einen erfolgreichen Umgang“ vorbereitet gewesen…